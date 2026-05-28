La Fiscalía inicia una investigación penal por la exclusión de las mujeres en la Semana Santa de Sagunt

La Fiscalía Provincial de Valencia ha incoado diligencias de investigación penal sobre el veto a las mujeres en la cofradía que organiza la Semana Santa de Sagunt desde hace más de cinco siglos; una polémica exclusión que los cofrades acordaron mantener el pasado mes de marzo y que implicó la reapertura del expediente iniciado por el Ministerio de Industria y Turismo, tras la denuncia de un particular, para valorar la retirada del título de "fiesta de interés turístico nacional".

Este paso se produce casi dos meses después de que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, lo anunciara a finales de marzo tras la reunión que mantuvo en València con representantes del colectivo saguntino que lleva años impulsando la igualdad en la cofradía, Semana Santa Inclusiva.

Concretamente, el Instituto de las Mujeres que depende de su cartera solicitó la actuación del Ministerio Fiscal "ante una posible discriminación por razón de sexo” y pidió que, si procede, se abran “las diligencias de investigación para promover la tutela de los derechos fundamentales afectados”, como detalló en su momento El País.

Una mujer se coloca la chapa identificativa del colectivo Semana Santa Inclusiva de Sagunt. / Daniel Tortajada

El escrito de ese organismo dependiente del Ministerio de Igualdad estimaba que, además de chocar con el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española, la imposibilidad de que haya mujeres en esa cofradía suponía una posible vulneración de varias normativas: la de Ley de Igualdad de 2007 , la de igualdad de trato y no discriminación de 2022, la del Derecho de Asociación, de 2002 así como la de Libertad Religiosa, de 1980 .

Pedir documentación

Ahora, la Fiscalía ha emprendido acciones, "ha solicitado documentación y, a la vista de lo que resulte, se tomará la decisión", explican desde el organismo a preguntas de Levante-EMV.

El Ministerio de Igualdad acordó llevar el asunto a la Fiscalía basándose en una sentencia del Tribunal Constitucional de 2024 que, ante un caso similar, expuso que el ámbito religioso "no está exento de la aplicación constitucional y democrática", según dijo Redondo, pero también teniendo en cuenta dos artículos de la Constitución Española: El 14 referente a la igualdad y el 9.2, donde se establece que "corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social".

Una procesión en Sagunt. / Daniel Tortajada

Otras reacciones

Pero el Gobierno central no fue el único que reaccionó tras el tercer "no" de los cofrades a la inclusión de las mujeres, después de las votaciones llevadas a cabo en 1999 y 2021. Esta vez, el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana también abrió una investigación de oficio donde, además de considerar que "la prohibición de las mujeres a participar como cofrades no se justifica en valores históricos", afeó que la exclusión de las mujeres se justifique en “el resultado de una votación en la que la participación no ha llegado al 50% de los miembros de la cofradía”. Por ello, entre otras cosas, solicitó informes al Ayuntamiento de Sagunt sobre la fiesta, tras la petición similar que había hecho poco antes el grupo municipal de Compromís.

También el pleno del consistorio saguntino acabó pronunciándose sobre el asunto tras una moción de Vox que al final fue enmendada por PSPV-PSOE, Compromís y EU Unides Podem; un texto que salió adelante gracias a socialistas y nacionalistas, pero votado en contra por la formación de ultraderecha que había presentado la propuesta junto al PP. En él, como informó este diario, se acordó instar a la Generalitat Valenciana a que declare esta fiesta como Bien de Interés Cultural inmaterial y a la cofradía, a "subsanar los problemas legales" por esa discriminación.