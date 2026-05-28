Huelga en Morvedre: Más de 3.000 docentes y familias claman en Sagunt por la escuela pública

Carteles en alza, megáfonos y cientos de voces coreando frases como "Consellera dimisió!", 'Educació, pública de qualitat i en valencià' o 'No a les retallades en educació'. Así se ha desarrollado esta tarde en el Port de Sagunt una nueva manifestación en defensa de la escuela pública en plena huelga del profesorado que ya acumula 14 días; una movilización que, según los sindicatos, ha reunido a más de 3.000 personas.

La concentración ha salido desde el Triángulo Umbral, en el cruce entre la calle Periodista Azzati y la avenida 9 d’Octubre, avanzando entre pancartas y un ambiente reivindicativo al son de una colla de dolçainers i tabalers de la comarca y por una peculiar 'Manifa 'Band del Camp de Morvedre' compuesta por maestras y profesores en huelga.

Familias, docentes, estudiantes y trabajadores han secundado la protesta, que en esta ocasión se había convocado a las 18.30 horas para facilitar la participación de las familias y de la población trabajadora, si bien finalmente ha arrancado a las 18:45 y ha acabado pasadas las 20 horas con una impactante performance de la muerte de la escuela pública llevada a cabo desde el IES Clot del Moro y el CEIP Domínguez Roca de Petrés.

Instante de la protesta. / Levante-EMV

"Después de 14 días de huelga indefinida la indignación con la Conselleria, por su actitud negligente en las negociaciones con la única estrategia de desgastar a las trabajadoras del sector educativo que están en huelga, ha originado una oleada de indignación y rabia en la comunidad educativa del Camp de Morvedre, que exige soluciones ya y que no alargue más el conflicto", resumen a nivel sindical.

"Colapso"

" Una vez más hemos hecho una demostración de fuerza en las calles como lo venimos haciendo desde el inicio del conflicto hace ya 14 días. Mañana acabaremos la tercera semana de huelga. Una huelga que tiene colapsado el sistema educativo por todas partes y, especialmente en nuestra comarca, donde los días de menos seguimiento no baja del 40% entre el profesorado y maestros, y los días con Manifestaciones unitarias supera el 60% de seguimiento", prosiguen.

Performance de la muerte de la escuela pública del IES Clot del Moro y el CEIP de Petrés. / Levante-EMV

También recuerdan que a los docentes en huelga les descuentan entre 110€ y 200€ por día, según la nómina de cada cual, lo que supone que, de media, a estas alturas del conflicto, cada huelguista habrá dejado de ganar de 1.500 a 2.000€.

Aún creen que "lejos de menguar la moral, ven muy fuertes al profesorado y maestros" y advierten "que el conflicto podría escalar con nuevas acciones de lucha".