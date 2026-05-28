Nace la plataforma en defensa de la sanidad pública del Camp de Morvedre

El impulso a la creación de una plataforma comarcal en defensa de la sanidad pública, la exposición de una radiografía poco halagüeña de los servicios que se prestan desde el departamento de salud de Sagunt o la propuesta de una serie de soluciones para mejorar estas prestaciones básicas. Para todo eso dio el encuentro organizado por CC OO del Camp de Morvedre, más concretamente su federación de sanidad y sectores sociosanitarios, que reunió en su sede del Port a profesionales del sector, representantes vecinales, ciudadanía, agrupaciones políticas y responsables sindicales.

Entre los aspectos que demuestran la "situación crítica" que atraviesa el área de Sagunt, desde el sindicato señalan "las listas de espera cada vez más largas, la saturación continuada de Urgencias, la falta de camas hospitalarias y espacios asistenciales, la carencia de recursos materiales básicos y el aumento constante de derivaciones a la sanidad privada". En respuesta a este "deterioro", CC OO aprovechó la jornada para llamar a una concentración de protesta el 5 de junio a partir de las 10 horas de las puertas del área de Urgencias del Hospital de Sagunt.

Un momento de la charla organizada por CC OO en su sede del Port de Sagunt. / CC OO

Con la urgencia que provoca el crecimiento poblacional que ya se vislumbra en la comarca, uno de los mensajes más repetidos durante la charla fue la necesidad de reforzar tanto las infraestructuras como las plantillas, ya que, actualmente, "hay mucha gente para agendar y muy poco espacio para trabajar", lo que repercute directamente en la calidad asistencial y en las condiciones laborales de los profesionales, según insisten desde CC OO.

Privatizaciones

Su responsable de Sanidad y Sectores Sociosanitarios en la comarca, Minerva Almor, reclamó "una apuesta firme por los recursos públicos, en lugar de seguir aumentando las derivaciones y privatizaciones". Entre los puntos más concretos, durante la jornada se reclamó la puesta en marcha "plena" de la resonancia magnética pública en el Hospital de Sagunt; la presencia de un radiólogo en Urgencias o el refuerzo inmediato de espacios asistenciales en hospitalización, UCI y urgencias.

La falta de camas y sillas de ruedas "en condiciones dignas para pacientes y profesionales" fue otra de las reivindicaciones, en un contexto de "escasez de recursos materiales básicos". El pliego de peticiones también señaló la creación y puesta en funcionamiento de los Consejos de Salud de Zona Básica de Sagunt, Segorbe, Faura, Viver y Altura, entre otros. En esta exhaustiva lista no faltó la Unidad de Daño Cerebral, "que necesita la comarca", debido a su "enorme importancia" para pacientes con ictus, traumatismos craneoencefálicos o daño neurológico adquirido. Durante el acto también se defendió el papel "esencial" de la centralita hospitalaria, al tratarse de un "servicio vital para la coordinación y seguridad del hospital".

Atención Primaria

El médico de familiar, Aurelio Duque, incidió especialmente en Atención Primaria, que "no puede seguir añadiendo funciones sin incrementar plantillas". También puso énfasis en la necesidad de avanzar en inversiones como la ampliación del Centro de Salud Puerto II, el edificio de Salud Pública y el Consultorio del Raval, además de una apuesta mucho más decidida por la Salud Mental, que sigue como "la gran olvidada del sistema sanitario".

El presidente de la Federación Vecinal Morvedre, Ricardo Fernández, y el exgerente del departamento de salud de Sagunt, José Luis Chover, fueron otros participantes en esta charla. El primero defendió la implicación activa de la ciudadanía en la defensa de la sanidad pública, "porque lo que está en juego afecta directamente a la calidad de vida de toda la población". El segundo, por su parte, aportó su visión técnica y la experiencia, con el foco puesto en los proyectos que continúan pendientes de desarrollo.

Llamamiento

Como conclusión de la jornada, el secretario comarcal de CC OO, Sergio Villalba, destaca la conveniencia de que la ciudadanía se organice para defender "una sanidad pública fuerte, con recursos suficientes y preparada para el crecimiento poblacional de la comarca". En este objetivo, hace un llamamiento a participar en la concentración del 5 de junio.