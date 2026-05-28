Nueva promoción de viviendas en Sagunt

Metrovacesa ha iniciado el proceso de venta de las 118 viviendas previstas en la primera fase de Residencial Nerissa, que se construirá en el norte del Palància, concretamente entre las avenidas La Palmosa y Vespasiano Gonzaga y las calles la Era del Cuiró y Fotògraf Agustín Montoro. Con dos, tres o cuatro dormitorios, todas las residencias dispondrán de terraza y plaza de garaje, además de la posibilidad de adquirir un trastero.

Entre las características del proyecto, la promotora destaca que "combina arquitectura contemporánea, zonas comunes y espacios pensados para el bienestar diario. Es un lugar donde vivir con tranquilidad, disfrutar del aire libre y compartir momentos en un entorno urbano moderno y lleno de vida". Según esta información, los precios de venta oscilan entre los 220.000 y los 320.000 euros para viviendas entre 100 y algo más de 150 metros cuadrados.

Últimos análisis

Esta apuesta por Sagunt, que se redobla mientras construye 110 pisos en el Port, responde a que, "según nuestros últimos análisis, el entorno de València se consolida como uno de los mercados residenciales con mayor dinamismo del arco mediterráneo. En este contexto, la demanda de vivienda habitual sigue creciendo en municipios bien conectados y con capacidad de desarrollo residencial como Sagunto, reforzando el interés por promociones de obra nueva eficientes, sostenibles y adaptadas a los nuevos estilos de vida".

Daniel Tortajada

Desde Metrovacesa señala particularmente sobre el Norte del Palància que es "una de las zonas con mayor proyección residencial de Sagunto", a la que este proyecto contribuirá con "un diseño de viviendas luminosas y funcionales, con especial protagonismo de las terrazas y de la relación entre interior y exterior". Los inmuebles, según remarcan, estarán adaptados a distintos perfiles, desde familias jóvenes hasta compradores que buscan mejorar su vivienda dentro del área metropolitana de Valencia.

Inversión

El proyecto, que contempla una inversión total por encima de los 26 millones de euros, incorpora plantas bajas con jardín y áticos con amplios espacios exteriores, además de zonas comunes como una piscina para adultos y niños, zonas verdes, juegos infantiles, un local social y aparcamientos de bicicletas.

En sintonía con el compromiso Domum de Metrovacesa, Residencial Nerissa está concebido "bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, integrando soluciones orientadas a mejorar el confort térmico y acústico de las viviendas y reducir el consumo energético".

Calificación energética

De hecho, contará con la más alta calificación energética, gracias a sistemas de alta eficacia como la aerotermia individual para agua caliente sanitaria o las placas fotovoltaicas para cubrir parte de los consumos comunitarios. Además, dispondrá de aislamiento térmico y acústico avanzado, carpinterías exteriores de altas prestaciones y ventilación mecánica individual, insisten sus impulsores.

Otra ventaja, según destacan desde la promotora, es que el entorno cuenta con servicios como equipamientos educativos, instalaciones deportivas y conexiones rápidas tanto con València como con el resto del eje metropolitano.