La lucha contra los mosquitos se acentúa en Canet ante un verano complicado

Los mosquitos son, sin duda, una de las grandes preocupaciones del verano. Aunque la lucha contra estos insectos se lleva a cabo durante todo el año, en los meses estivales se redoblan los esfuerzos. Por eso, este año, el Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer ha intensificado las actuaciones ante la previsión de que la presencia de mosquitos supere la de otros veranos.

Según explica el alcalde, Pere Antoni, "a lo largo de todo el año, todos los martes se realizan actuaciones contra las plagas, sobre todo de mosquitos y cucarachas, pero este año prevemos un verano que podría ser complicado porque venimos de meses muy lluviosos y con las altas temperaturas, por esta razón el riesgo de proliferación de mosquitos es mayor. Eliminarlos por completo es una tarea imposible, pero sí podemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para reducir su número y minimizar las molestias para la población".

Medidas intensivas

Entre las acciones que se desarrollan durante todo el año, y que se han intensificado en las últimas semanas, el concejal de Medio Ambiente, Miguel Ángel Albero, destaca que "en la zona del río hemos utilizado un termonebulizador, un cañón de aire con microgotículas, que ataca directamente a los mosquitos. En la zona urbana, en cambio, se actúa con grano que se deposita en las zonas con agua estancada, como imbornales o charcos, para eliminar las larvas. Estas acciones se aplicarán como refuerzo y se realizarán siempre que sea necesario".

Actuaciones contra los mosquitos en Canet / Ayuntamiento de Canet

Desde el ayuntamiento también solicitan la colaboración ciudadana para combatir esta plaga, ya que el consistorio tan solo puede actuar en los espacios públicos. En el ámbito privado, los vecinos deben vigilar los charcos que puedan formarse en jardines por desagües de aire acondicionado, sistemas de riego o acumulaciones de agua. En aquellos casos en los que los residentes no puedan actuar o las medidas no sean suficientes, el consistorio recomienda que se le contacte para valorar posibles actuaciones.

El mosquito tigre gana terreno

En los últimos años, el problema de los mosquitos en toda la costa se ha intensificado debido al cambio climático y a otros factores, como la desaparición de depredadores naturales, golondrinas o salamanquesas, y la expansión del mosquito tigre, una especie invasora que está desplazando a variedades autóctonas menos agresivas.

El mosquito tigre (Aedes albopictus) se caracteriza por su tamaño, puede alcanzar hasta los 10 milímetros, y por su color negro con rayas blancas. Además, se reproduce con facilidad en pequeños recipientes o acumulaciones de agua doméstica, aunque no en piscinas ni en agua en movimiento.

Para evitar su proliferación, desde el Ayuntamiento recomiendan cubrir, vaciar o cambiar con frecuencia los recipientes con agua acumulada. También aconsejan revisar periódicamente desagües, canaletas y fuentes ornamentales.

Qué hacer en caso de picadura

En caso de picadura, se recomienda lavar la zona afectada con agua y jabón, aplicar hielo durante unos diez minutos y evitar rascarse. Si se presenta una reacción más intensa o una posible infección, se aconseja acudir a un profesional sanitario.

Como medida de precaución, en situaciones de elevada presencia de mosquitos, se recomienda utilizar repelentes, llevar manga larga y pantalones ajustados al tobillo, así como instalar mosquiteras en las viviendas para evitar picaduras. Aunque en la mayoría de los casos estas solo generan molestias, en determinadas situaciones pueden llegar a transmitir enfermedades.