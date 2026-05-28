Rescatan a un motorista al caer en un terraplén entre Estivella y Torres Torres
Los bomberos han tenido que sacarle del lugar, lo que ha llevado a interrumpir el tráfico
Un motorista ha resultado herido esta mañana al salirse de la carretera que une Torres Torres y Estivella.
El suceso se ha producido sobre las 8,37 horas cuando, al parecer, se ha salido de la vía y ha caído en un terraplén, una zona llena de vegetación de donde ha tenido que ser rescatado por bomberos del Consorcio Provincial, que han trasladado dos dotaciones al lugar más el sargento del parque de Sagunt.
También han acudido en una ambulancia efectivos sanitarios que le han prestado las primeras atenciones y luego ha acudido una unidad del Servicio Médico Urgente, que es donde ha sido trasladado en una camilla.
El acidente se ha registrado a primera hora en la antigua carretera nacional y el rescate ha obligado a interrumpir el tráfico en ambas direcciones hasta pasadas las 9,30 horas.
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