Solución en ciernes a los problemas de alcantarillado del paseo marítimo de Canet

La última entrega del Pla Obert de Diputació deja en en el Camp de Morvedre 440.000 euros a los que se suma los 392.000 euros de la fase anterior, que ya dio a conocer Levante-EMV a principios de abril.

En esta nueva, el municipio de Canet d'en Berenguer aparece como uno de los grandes beneficiados respecto a la cuantía a percibir, ya que recibe la aportación de 260.000 euros, con los que la institución provincial financiará la renovación de un tramo de la red de alcantarillado de su paseo marítimo.

Vista del paseo marítimo de Canet. / Daniel Tortajada

La obra prevista es la renovación del colector que discurre de sur a norte del paseo, que ha sufrido continuos problemas de atascos. El colector presenta una estructura deficiente con innumerables grietas, incluso zonas en las que carece de paredes. Desde el ayuntamiento valoran positivamente el plan provincial a cuatro años para poner en marcha proyectos importantes y dar respuesta a situaciones sobrevenidas, y estiman que las obras podrían iniciarse después del verano y estar terminadas antes de final de año.

Al respecto, la vicepresidenta Enguix destaca “la responsabilidad del ayuntamiento a la hora de renovar el alcantarillado, una actuación que no es tan vistosa como pueden ser otras, pero que es muy importante para la calidad de un servicio fundamental como es el ciclo integral del agua, uno de los ámbitos en los que más están invirtiendo los municipios las ayudas del Pla Obert”.

Tramo del paseo donde se va a actuar. / Daniel Tortajada

Más proyectos

Otros dos proyectos se pondrán en marcha en breve en la comarca: la adquisición de un solar en la plaza 9 d’Octubre de Benifairó de les Valls, con una aportación de 122.000 euros; y el vallado de la pista multideporte de Benavites, con una ayuda provincial de 60.000 euros. Cantidad a la que se le añaden otros 81.000 euros a esta localidad de les Valls, dentro también del Pla Obert para el proyecto de adoquinado de distintos tramos de la calle Les Parres, que se enmarca dentro de la entrega anterior.

Cabe recordar que otra destacada inversión es la que se destina a Gilet, ya que por un lado, se dota de finanaciación porvincial el asfaltado de viales en la plaza Francisco Gil y diferentes calles del núcleo urbano y de algunas urbanizaciones, con una inversión de 180.000 euros, tal y como ya adelantó Levante-EMV hace unos días. A esta actuación se suma la instalación de un aseo autolimpiable en el parque Pumptrack (73.000 euros) y la pista multideporte vallada en el parque de la Pérgola (58.000 euros).

Mompó y Enguix presentando las nuevas entregas del plan / Diputació de València

Inversión

En total, la comarca cuenta con algo más de 14 millones de euros en el plan a cuatro años impulsado por la Diputación, 2,2 millones más que en la pasada legislatura. En cuanto al cómputo de las últimas entregas, Morvedre recibe cerca de 832.000 euros del Pla Obert que coordina la vicepresidenta Natàlia Enguix, quien destaca “la gran variedad de actuaciones aprobadas, desde proyectos de legislatura para renovar o construir espacios públicos hasta pequeñas obras o servicios que son muy importantes para la calidad de vida en nuestros pueblos”. En el caso del Camp de Morvedre, las propuestas de los ayuntamientos están relacionadas con el ciclo del agua y las instalaciones deportivas, dos de los ámbitos que incentiva la Diputación “porque ayudan a retener población y disfrutar de espacios más habitables”.

Más de un millar de proyectos en la provincia

A nivel provincial, el Pla Obert suma ya 1.121 proyectos en marcha o ejecutados en las comarcas valencianas, con una inversión cercana a los 172 millones de euros de los 350 millones de los que consta el plan cuatrienal. Estas cifras se han alcanzado tras la aprobación del último decreto, con fecha 25 de mayo, en el que se da luz verde a 68 iniciativas presentadas por 45 ayuntamientos y tres mancomunidades, con una dotación global de 13,7 millones.

“La esencia del plan es que cada municipio destine el dinero a lo que necesite y que disponga de tiempo para hacer realidad los proyectos, sean grandes o pequeñas actuaciones que también son importantes”, recuerda Natàlia Enguix, que anima a los consistorios que aún disponen de crédito en el Pla Obert a seguir presentando solicitudes. Enguix coincide con el presidente, Vicent Mompó, en que el principal programa inversor de la Diputación “impulsa la actividad económica en nuestros pueblos y ciudades al tiempo que mejora la calidad de vida de las personas que en ellos habitan”.

“El principal objetivo de este gobierno y esta legislatura es estar más cerca de los municipios, de los alcaldes y alcaldesas y de las vecinas y vecinos, conociendo sus inquietudes y ayudándoles en todo lo que puede la Diputación, que es mucho”, considera Mompó, quien destaca “el gran trabajo del área de Cooperación que dirige la vicepresidenta Enguix para convertir en realidad los proyectos presentados por los ayuntamientos”.