El AFA de un colegio del Port de Sagunt prepara un encierro nocturno en apoyo a la huelga educativa
El paro en educación gana fuerza con el respaldo de las familias, que denuncian las malas condiciones del profesorado
La huelga educativa en Morvedre rompe barreras al conseguir el respaldo por parte de las familias de los alumnos. Tal y como lo contó Levante-EMV , la Asociación de familias del alumnado (AFA) del CEIP Nuestra Señora de Begoña del Port de Sagunt ya mostró su apoyo a la huelga indefinida cuando empezó y trasladó su malestar a la comunidad educativa.
En las pasadas declaraciones aseguraron que su prioridad es "el bienestar y la educación de sus hijos e hijas". Por esta razón, entendían que la huelga "no puede valorarse únicamente como una interrupción de las clases, sino que representa la expresión de un malestar profesional acumulado que, además, afecta a las familias". Desde el AFA añadieron las "malas condiciones en la que trabaja el profesorado" y que "un profesorado en condiciones adecuadas es la base de una escuela pública de calidad".
Un nuevo apoyo
El respaldo de la Asociación a la huelga docente sigue vivo después de casi 3 semanas, esta vez de forma diferente. El AMPA del CEIP Nuestra Señora de Begoña está preparando un encierro nocturno en el gimnasio del colegio como muestra de apoyo al profesorado.
En este sentido, ayer también secundaron la manifestación que tuvo lugar en el Port de Sagunt y, además, tal y como aseguran, "las puertas del CIPFP La Laboral aparecieron con cadenas a la entrada de las 8.00 horas".
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere un hombre de 35 años en Sagunt tras ser atropellado por un coche que se dio a la fuga
- Un coche destrozado, clave en la investigación del atropello mortal con fuga en Sagunt
- Se entrega en Madrid el conductor fugado tras un atropello mortal en Sagunt
- La casa natalicia del compositor Joaquín Rodrigo se pone en venta en Sagunt
- Los 'últimos detalles técnicos' frenan la llegada del primer tren al puerto de Sagunt
- Un barrio de Sagunt se convertirá en 'referente festivo' este junio
- Nueva promoción de viviendas en Sagunt
- Cuenta atrás tras ocho años de espera para un local para mayores en Sagunt