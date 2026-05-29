El AFA de un colegio del Port de Sagunt prepara un encierro nocturno en apoyo a la huelga educativa

La huelga educativa en Morvedre rompe barreras al conseguir el respaldo por parte de las familias de los alumnos. Tal y como lo contó Levante-EMV , la Asociación de familias del alumnado (AFA) del CEIP Nuestra Señora de Begoña del Port de Sagunt ya mostró su apoyo a la huelga indefinida cuando empezó y trasladó su malestar a la comunidad educativa.

Cartel en apoyo a la huelga educativa. / AFA Nuestra Señora de Begoña

En las pasadas declaraciones aseguraron que su prioridad es "el bienestar y la educación de sus hijos e hijas". Por esta razón, entendían que la huelga "no puede valorarse únicamente como una interrupción de las clases, sino que representa la expresión de un malestar profesional acumulado que, además, afecta a las familias". Desde el AFA añadieron las "malas condiciones en la que trabaja el profesorado" y que "un profesorado en condiciones adecuadas es la base de una escuela pública de calidad".

Un nuevo apoyo

El respaldo de la Asociación a la huelga docente sigue vivo después de casi 3 semanas, esta vez de forma diferente. El AMPA del CEIP Nuestra Señora de Begoña está preparando un encierro nocturno en el gimnasio del colegio como muestra de apoyo al profesorado.

Cartel en apoyo a la huelga educativa. / AFA Nuestra Señora de Begoña

En este sentido, ayer también secundaron la manifestación que tuvo lugar en el Port de Sagunt y, además, tal y como aseguran, "las puertas del CIPFP La Laboral aparecieron con cadenas a la entrada de las 8.00 horas".