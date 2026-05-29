Albert Llueca dimite como secretario local de Compromís en Sagunt

Albert Llueca deja la secretaría local de Compromís en Sagunt. Así lo ha anunciado la agrupación valencianista en un comunicado. El hasta ahora portavoz de la coalición en la capital de Morvedre da un paso al lado "por motivos personales", tal y como él mismo ha afirmado a Levante-EMV. Una decisión que ha calificado de "necesaria y adoptada desde la responsabilidad". Ha explicado a este diario que "necesito reordenar mi vida personal para evitar que situaciones individuales puedan afectar un proyecto político que aprecio y respeto profundamente”. Además, ha querido dejar claro que "no se trata de cansancio ni desafección, sino de un ejercicio de coherencia: Cuando un cargo tan exigente deja de poder ejercerse con toda la energía y serenidad que merece, lo más honesto es dar un paso al lado”.

No renuncia a la lucha

A pesar de dejar la primera línea orgánica, Llueca ha subrayado que continuará implicado en el proyecto de Compromís y en la vida pública de Sagunt. Ha reafirmado su "confianza en la política digna, valiente y arraigada en el territorio", y ha agradecido el apoyo de todas las personas que han compartido lucha y esperanza a lo largo de estos años. “Renuncio al cargo, pero no renuncio a la lucha. Sagunt merece que continuemos levantando la voz, sea desde un cargo, desde la calle o desde una conversación a pie de plaza”, ha concluido. Una decisión que se anunciaba este jueves en una ejecutiva local donde comunica su dimisión, "en un ambiente de cordialidad y respeto por parte de la agrupación", explicaba a este diario desde dentro.

"Valoramos la tarea hecha por Llueca en el año y medio que ha liderado orgánicamente la formación en Sagunt, después de haber sustituido a Lluís Alcaide en enero del año 2025, cuando fue escogido por la asamblea del partido para ocupar el cargo", afirmaban.

Albert Llueca / Daniel Tortajada

Comunicación

Llueca adaptó la tarea organizativa al ámbito digital, con el objetivo de facilitar la comunicación e interacción de personas simpatizantes y militancia en las diversas plataformas.

Como secretario local, Llueca también ha hecho un trabajo de coordinación entre el grupo municipal y el partido, "favoreciendo el diálogo para trasladar las reivindicaciones del valencianismo en Sagunt", añadían.

Desde Compromís "agradecemos toda la dedicación al proyecto mostrada durante su etapa como secretario local del colectivo valencianista en Sagunt".