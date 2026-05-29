Descubre el nuevo supermercado de Consum en Sagunt

El nuevo supermercado de Consum ya se ha puesto en marcha en Sagunt, después de su inauguración este jueves. El establecimiento, que sustituye a la ya antigua tienda ubicada en la calle de Los Huertos, se encuentra en el número 36 de la avenida País Valencià del núcleo histórico de la ciudad. Entre las novedades se puede encontrar una ampliación de sus productos y servicios, un gran surtido de frescos con atención personalizada, horno, perfumería y sección de mascotas, además de marcas exclusivas de Consum.

La tienda cuenta con una superficie de 1.400 m² y 51 plazas de aparcamiento para clientes, con dos puntos de recarga para vehículos eléctricos. El horario de apertura del supermercado será el habitual: de 9 a 21.30 horas, de lunes a sábado.

Nuevos puestos de trabajo

Por otro lado, gracias a esta apertura, se han creado 32 puestos de trabajo y, tal y como aseguran, todo el equipo es de la localidad o de poblaciones cercanas, una cuestión que se alinea con su compromiso de "favorecer la proximidad entre el domicilio y el puesto de trabajo".

Este establecimiento se ubica en los antiguos almacenes de Modesto Gaspar, una emblemática y pionera empresa citrícola que durante dos décadas generó numerosos empleos en Sagunt y exportó tanto a Europa como Estados Unidos y países árabes.

Nueva apertura del supermercado Consum en Sagunt. / Cooperativa Consum

Con esta nueva apertura, la cooperativa alcanza las 540 tiendas en la Comunitat Valenciana, entre supermercados Consum (313) y franquicias Charter (227). Será el sexto establecimiento en la localidad, donde cuenta con cuatro tiendas propias (Capitán Pallarés, avenida Sindicalista Miguel Lluch, Palleter y San Vicente) y una franquicia Charter (avenida Maestrat).

Mejoras laborales

En el último año, Consum ha generado cerca de 1.300 empleos alcanzando los 23.000 trabajadores. Asimismo, en la última década, la cooperativa ha conseguido duplicar su plantilla creando unos 10.000 puestos de trabajo estables. Además de eso, el supermercado ha realizado una subida salarial del 2,9 % a toda su plantilla, lo que posiciona el salario mínimo del personal socio en 19.318 euros brutos anuales.

En este sentido, la jornada laboral anual es una de las más bajas del sector al reducirse 20 horas y pasa de 1.790 a 1.770. Con la jornada continua, 5 semanas de vacaciones, proximidad del puesto de trabajo al domicilio o participación en los beneficios, entre otros, Consum tiene como objetivo "favorecer el bienestar de los trabajadores y ofrecer más facilidades para conciliar la vida personal y profesional".