Gilet muestra su apoyo a la educación pública

Una moción de apoyo a la educación pública y a toda la comunidad educativa valenciana es lo que se aprobó ayer en el Ayuntamiento de Gilet durante un pleno extraordinario y urgente. La iniciativa, presentada por la concejala de Educación, Joana Ureña, contó con el respaldo de los grupos PSPV-PSOE, Participa per Gilet y los concejales no adscritos, mientras que PP y VOX rechazaron la propuesta.

El objetivo de la moción es mostrar el apoyo institucional del consistorio al profesorado valenciano, al alumnado, a las familias, a los equipos directivos y al conjunto de la comunidad educativa “en defensa de una educación pública de calidad, inclusiva, equitativa, bien dotada y comprometida con la igualdad de oportunidades”.

El acuerdo

El texto aprobado reconoce, además, la legitimidad de las reivindicaciones planteadas por el profesorado y por las organizaciones sindicales representativas, especialmente en materias como: la mejora de plantillas, la reducción de ratios, la recuperación del poder adquisitivo, la reducción de la burocracia, la mejora de las infraestructuras educativas y la climatización de los centros escolares.

Asimismo, el Ayuntamiento insta a la Generalitat Valenciana y a la Conselleria d’Educació a retomar “de manera inmediata” una negociación real y efectiva con las organizaciones sindicales del profesorado para resolver el conflicto educativo actual.

Gilet. / Daniel Tortajada

Entre los acuerdos aprobados también se reclama una propuesta global y dotada presupuestariamente que dé respuesta al conjunto de las reivindicaciones educativas y se exige "garantizar la adecuada preparación del próximo curso escolar" con cobertura de vacantes, plantillas suficientes, recursos para la inclusión, planificación de infraestructuras y medidas de climatización.

Rechazo al enfrentamiento

La moción rechaza, igualmente, cualquier intento de enfrentar al profesorado con las familias o con la ciudadanía y defiende el diálogo, la negociación y el respeto institucional como vía para solucionar el conflicto educativo.

Otro de los puntos destacados es la defensa del valenciano como lengua propia de la Comunitat Valenciana y como "parte esencial del sistema educativo", desde una perspectiva integradora orientada a garantizar que el alumnado finalice la enseñanza obligatoria con un dominio adecuado de las dos lenguas oficiales.

Finalmente, el consistorio reafirma su compromiso con los centros educativos del municipio y con la comunidad educativa local, especialmente en aquellos ámbitos donde la colaboración municipal resulta necesaria para prevenir desigualdades, apoyar a las familias y contribuir al buen funcionamiento de la educación pública. El acuerdo será trasladado a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, a los grupos parlamentarios de Les Corts Valencianes, a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, al Consejo Escolar Municipal y a las organizaciones representativas de la comunidad educativa.