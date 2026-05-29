Una marea azul y blanca festeja el ascenso del Sagunto Fútbol Base

Una marea azul y blanca inundaba este viernes el centro neurálgico de Sagunt para festejar el ascenso del Sagunto Fútbol Base a 1ª FFCV, el segundo ascenso consecutivo. Una liga complicada que se ganaba con mucho esfuerzo, constancia y compromiso. Eso es lo que le ha agradecido la afición a los jugadores del primer equipo, al cuerpo técnico y también a la directiva, saliendo a la calle y uniéndose a la fiesta que comenzaba pasadas las 17 horas de este viernes desde el Camp de Xulla y que precisamente, allí acababa, en el templo del fútbol base, con cena y música de ambiente.

La celebración arrancaba con una rúa en autobús desde el estadio hasta la Plaza Cronista Chabret donde los jugadores del primer equipo y entrenadores se han dado un baño de masas. Bajo el grito de campeones, campeones, acompañados de lo que es todo un himno en estos festejos, el "We Are the Champions" de Queen, que han tarareado de manera incansable.

El primer equipo en la Plaza Mayor / LEVANTE-EMV

Más ascensos

Aplausos, vítores, alegría desbordada por parte de la familia, amigos y afición, que se dedicaba también a los otros cuatro equipos de la escuela que han ascendido: Alevín femenino, el Alevín A masculino, el Infantil C y el Cadete D, que han disfrutado del autobús descapotable por la glorieta de Sagunt. Momento que el equipo amateur aprovechaba para realizar una ofrenda de flores a los Santos Patronos en la Iglesia de Santa María a los que también se le ha brindado la copa de "campeones de liga", leyenda que portaban en las camisetas que lucían para la ocasión.

Los cuatro equipos ascendidos en el autobús. / LEVANTE-EMV

El primer equipo, al que ha acompañado en todo momento el presidente del club, Rafa Alós y parte de la directiva, también ha sido felicitado por las autoridades municipales como la concejala y teniente de alcalde María José Carrera y el edil de Educación y Políticas LGTBI, Raúl Palmero, aunque la recepción oficial en el Ayuntamiento con el alcalde está prevista para el próximo miércoles, 3 de junio.

Ofrenda en la iglesia. / LEVANTE-EMV

La fiesta se trasladaba hasta el Camp de Xulla donde han tenido lugar los parlamentos para poner el broche de oro con una gran fiesta del fútbol.