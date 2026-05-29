Nuevos contratiempos paralizan otra vez la construcción del colegio de Faura
El centro acumula casi cuatro años de retraso en su finalización
La UTE encargada de la construcción ve "económicamente inviable" la obra tras el modificado y obliga a hacer un nuevo estudio
La construcción del nuevo CEIP Sant Vicent Ferrer de Faura debería llevar casi cuatro años terminado. Después de retrasos de cerca de dos años que primero rodearon el inicio de la construcción y luego llevaron a su posterior paralización, los alumnos siguen "obligados" a recibir sus clases en unas "instalaciones provisionales", unas aulas prefabricadas comúnmente llamadas 'barracones', mientras se termina la obra.
El proyecto consiste en la creación de un complejo de tres unidades de educación infantil y seis de primaria (225 plazas), recuperando un edificio existente y construyendo dos edificios nuevos que se unirán mediante un corredor continuo y una zona deportiva.
Hace más de tres meses, en febrero, el ayuntamiento anunció que "esperaban retomar las obras antes de verano". La alcaldesa, Consol Duran, así lo expresó en el pleno, aunque dejando claro que era una previsión y dependía de "si todo evoluciona según lo esperado y no se producen más contratiempos". La razón es que, según apuntó, ya se había modificado el proyecto inicial y se había realizado la redistribución de los espacios afectados
Más retrasos
Entonces, aquello fue una buena y esperada noticia, sobre todo, para el alumnado. Pero ahora ha surgido un nuevo contratiempo que retrasará, aún más, la obra.
El Ayuntamiento de Faura ha reconocido que la Unión Temporal de Empresas (UTE) que lleva a cabo los trabajos ha trasladado que "con las condiciones planteadas en el modificado proyecto, la obra no les resulta económicamente viable". Desde el consistorio declaran que esta situación "obliga a volver a estudiar, conjuntamente con la Conselleria y los servicios técnicos y jurídicos, cuál es el camino legalmente posible a seguir de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público".
Además, ha recordado que, aunque el ayuntamiento tiene delegadas las competencias para la gestión de la obra, la responsabilidad última y la financiación corresponden a la Conselleria, que es "la administración que aporta los recursos económico del proyecto".
"Una prioridad absoluta"
En este sentido, el consistorio lamenta la situación y califica el nuevo centro educativo como "prioridad absoluta". Además, asegura que a nivel municipal seguirán "haciendo todo lo posible para que el proyecto sea una realidad". Lamentan asimismo que haya "cuestiones administrativas y económicas que no dependen únicamente del ayuntamiento" y que, por tanto, seguirán "insistiendo, reclamando y trabajando".
Igualmente, desde el gobierno local aseguran compartir la "frustración y el cansancio con la comunidad educativa y del pueblo sobre una paralización de mucho tiempo sin una solución definitiva".
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