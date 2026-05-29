Sagunt recupera la memoria de una histórica empresa citrícola

Un reconocimiento a la empresa citrícola más puntera que llegó a tener Sagunt entre los años 60 y los 80. Esto es lo que vivió ayer la ciudad con la instalación de una placa conmemorativa en el lugar donde se encontraban los antiguos almacenes de Modesto Gaspar S.A., una de las empresas exportadoras de cítricos más importantes de la ciudad durante dos décadas.

De esta forma se quiso recordar la relevancia que tuvo esta empresa familiar creada por los hermanos Modesto, Ramón y Juan Gaspar. La inscripción recuerda que la compañía llegó a exportar más de 36 millones de kilos de cítricos, situándose entre las diez principales empresas exportadoras de España en aquella época, como recogen Társilo Caruana y Vicente García en el libro 'La agricultura en Sagunto'. Pero también que "se convirtió en uno de los pilares de la agricultura y la sociedad saguntina" pues, durante años, cientos de personas trabajaron para esa empresa que logró dar forma a unas instalaciones pioneras e incluso enviar fruta a Europa, Estados Unidos y países árabes.

La decisión de hacer este ejercicio de memoria, como apuntó el alcalde Darío Moreno, partió de un familiar de Gaspar tras leer en Levante-EMV una noticia respecto al ambicioso proyecto de transformación de ese antiguo y gigantesco almacén que ayer empezó a hacerse realidad con la inauguración de un supermercado Consum en lo que antaño era parte del almacén de aquella boyante firma citrícola.

Reconocimiento en Sagunt a la que fue su empresa citrícola más puntera / Mónica Arribas

El alcalde no dudó en trasladar la propuesta de ese reconocimiento a los empresarios que habían adquirido el edificio y han liderado su revitalización, los responsables del grupo 'lepicentre', quienes la aceptaron de inmediato. "Nosotros apostamos por potenciar el comercio y los servicios al norte de Valencia, pero también por reconocer a quienes han hecho historia en Sagunto, como Modesto Gaspar S.A., que fue una de las grandes empresas exportadoras de cítricos de toda España", explicaba a este diario un representante de 'lepicentre', Manuel Chang.

Todo un referente

Además de agradecer la actual apuesta empresarial por revitalizar ese espacio, el alcalde remarcó la importancia de dejar constancia de aquel negocio que fue todo un referente en la población no solo por crear cientos de empleos, sino por también velar por la protección de los trabajadores al disponer de clínica propia, servicio médico y comedor para los trabajadores. "Es de justicia", llegó a decir.

Con esta señalización, Sagunt avanza en preservar la memoria colectiva del sector citrícola que dio esplendor a la ciudad de acuerdo con lo aprobado en un pleno. Así lo destacó el alcalde poco antes de descubrirse la placa, un sencillo acto al que también acudieron la portavoz de Compromís, Maria Josep Picó, otros representantes de 'lepicentre' y de varias empresas vinculadas al nuevo proyecto.

Un momento del descubrimiento de la placa. / Mónica Arribas

"Realmente sí era de justicia"

Desde la familia de esos tres hermanos que fundaron la empresa citrícola en 1962, Modesto Gaspar tomó la palabra para agradecer el gesto al considerar que "realmente sí era de justicia". "En la familia pensábamos que había un reconocimiento pendiente" a ese "grupo de empresas que tanto trabajo creó en la ciudad". Ante él se agolpaban primos, tíos y sobrinos de todas las edades que no escondieron su "ilusión" y "emoción", sobre todo, cuando el biznieto de Modesto, Matteo, descubrió con energía la placa conmemorativa mientras era aupado por su abuelo Paco.