Semana Santa Inclusiva apela al Nuncio Papal para la incorporación de las mujeres a la cofradía de Sagunt

El colectivo Semana Santa Inclusiva ha remitido una carta al Nuncio Apostólico en España, Piero Pioppo, en la que solicita una palabra orientadora que facilite la plena incorporación de las mujeres, con los mismos derechos y obligaciones, en la Confraria de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist.

En el escrito, el colectivo recuerda que la cofradía, con raíces en el siglo XV, es uno de los pilares identitarios de Sagunt y canal histórico de la devoción a la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Subraya, no obstante, que la institución mantiene la prohibición de la participación femenina en igualdad, pese a que admite a personas no bautizadas, una incoherencia que, según señalan, dificulta su testimonio cristiano en una sociedad que valora la igualdad, la corresponsabilidad y la apertura.

Igualdad efectiva

Los portavoces de Semana Santa Inclusiva explican que la misiva remitida al representante diplomático de la Santa Sede y Decano del Cuerpo Diplomático en España enumera cuestiones como la reivindicación de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en la vida cofrade, en sintonía con el impulso eclesial hacia la inclusión, la sinodalidad y la corresponsabilidad laical. Por otra parte, el colectivo hace un llamamiento a actualizar la formación religiosa, la vida de oración y la dimensión caritativa de la cofradía, centrando la tradición en lo esencial del Evangelio.

Piero Pioppo, Nuncio Papal en España. / Conferencia Espiscopal Española

Otro aspecto que ponen en conocimiento de las altas esferas eclesiásticas es el reconocimiento del valor cultural y espiritual de la Semana Santa Saguntina y de la Confraria de la Sang, con más de 1.600 cofrades, en su mayoría jóvenes, para quienes la cofradía es, a menudo, su principal vínculo con la Iglesia.

Gestión sanadora

Por último, el colectivo inclusivo insta a la petición de una "gestión sanadora" que abra las puertas a las mujeres bautizadas que deseen pertenecer a la cofradía, preservando el espíritu fundacional y asegurando su proyección cristiana de futuro. Aboga por "transformar las tradiciones para que pervivan", puesto que es clave ante los desafíos actuales, y expresa su esperanza en que la visita de Su Santidad León XIV y la interlocución con el Nuncio ayuden a dar un paso decisivo hacia la inclusión plena.

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Unidad

La carta concluye con una oración por los miembros y dirigentes de la cofradía, por el pueblo de Sagunt, por los consagrados y por el pastor diocesano, pidiendo discernimiento, unidad y caridad. Asimismo, manifiesta su comunión con la Iglesia que camina en València y evoca la herencia de san Vicente Ferrer y san Juan de Ribera como ejemplos de renovación pastoral en tiempos de cambio.