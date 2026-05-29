Semana Santa de Sagunt: Primera reacción tras la decisión de la Fiscalía de investigar el 'no' a las mujeres

La noticia adelantada por Levante-EMV de que la Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal sobre el nuevo veto a las mujeres en la cofradía que organiza la Semana Santa de Sagunt no ha sorprendido en la ciudad después de que la propia Ministra de Igualdad, Ana Redondo, anunciara en marzo que su departamento iba a pedir acciones en esa línea.

Aunque por ahora el Ministerio Público ha solicitado documentación "y, a la vista de lo que resulte, tomará la decisión", el paso dado es de calado y carece de precedentes en la ciudad, por mucho que la cofradía ya rechazara la entrada de mujeres tanto en 1999 como en 2021.

Desde el colectivo que viene reivindicando esa apertura desde hace varios años, Semana Santa Inclusiva, se considera que "es una lástima haber llegado hasta este punto", como reconoce a este diario su portavoz, Blanca Ribelles. Aún así, no le extraña este paso, primero del Gobierno y luego de la Fiscalía, "cuando la cofradía tuvo la oportunidad de permitir la entrada de mujeres en la última votación sobre este asunto, pero decidieron seguir discriminando", dice en relación a la votación del pasado 22 de marzo cuando creció la oposición y hubo 267 pronunciamientos en contra frente a 114 a favor.

Procesión de la Semana Santa en Sagunt. / Daniel Tortajada

Falta de contestación

Ribelles también trasluce cierta decepción ante la falta de contestación que, según afirma, ha obtenido la reciente propuesta que hicieron a la junta directiva para cambiar los estatutos de la entidad y, entre otras cosas, abrir la entidad a las mujeres. "Les acabamos de plantear una alternativa de modificación de los estatutos y no hemos recibido ninguna confirmación de que lo vayan a estudiar... Nosotros es que ya no sabemos qué hacer más", asegura después de varios años impulsando votaciones para "impulsar el cambio desde dentro" y organizando concentraciones de protesta ante la ermita en Martes Santo, el único día laborable de esa semana que no hay actos relacionados con una fiesta que confiesan amar.

"Se podría solucionar mañana"

Ribelles opina, no obstante, que el caso que ahora investiga la Fiscalía "se podría solucionar mañana si la directiva de la cofradía, en base a la legalidad vigente y a sus competencias, anuncia que aceptará las solicitudes de mujeres que pretendan entrar". Esto contrasta con el procedimiento que se ha seguido recientemente para lograr un paso así: La recogida de firmas de cofrades para lograr que la directiva incluya en el orden del día de la junta general la realización de una votación sobre este asunto. De hecho, hay voces enla Sang que opinan que, si finalmente se planteara una modificación de estatutos como la que defienden los partidarios de la inclusión, su aprobación se tendría que votar igualmente en una junta general que, solo en casos extraordinarios, se convoca en otras fechas que no sea en la víspera de la Semana Santa.

Aún así, por ahora todo es una incógnita pues la directiva continúa manteniendo su silencio sobre este asunto, como ya hizo la pasada Semana Santa, pese a los intentos de este diario de recoger su versión.