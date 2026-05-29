Estos son los cuatro ayuntamientos de Morvedre señalados por Hacienda

Cuatro ayuntamientos del Camp de Morvedre han recibido un primer aviso, que siempre resulta intranquilizador cuando procede del Ministerio de Hacienda. El motivo es el incumplimiento de las obligaciones de suministro de información en los términos que recoge la orden que desarrolla la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

En un listado en el que aparecen más de la mitad de los 8.132 consistorios españoles, los señalados se dividen entre aquellos que todavía no han comunicado la liquidación del presupuesto municipal de 2024 y los que no han transmitido los datos sobre alguna de las seis referencias económicas que se les exigía durante el pasado ejercicio, tales como la previsión de cuentas de 2025, las líneas fundamentales que seguirá la hacienda local para los próximos años o la relación del coste efectivo de los servicios prestados en 2024.

Incumplidores

Esta última es la que más incidencia tiene en la comarca, ya que tres consistorios han desoído esta obligación. Se trata de Alfara de la Baronia, Quart de les Valls y Gilet. En este tercer caso se suma también una incidencia por falta de información sobre la ejecución de cuarto trimestre del presupuesto de 2025. El cuarto consistorio del Camp de Morvedre en esta lista es Quartell, cuyo incumplimiento consiste en no transmitir los datos económicos correspondientes al último otoño, que se considera una liquidación provisional del ejercicio.

Vista de Sagunt, el Port y Canet d'en Berenguer. / Daniel Tortajada

Las incidencias aisladas tienen pocas repercusiones para los ayuntamientos, aunque la reiteración puede provocar la obligatoriedad de recibir el visto bueno de una administración superior para la contratación de préstamos o incluso la retención de parte de las transferencias del Estado que mensualmente nutren las arcas municipales para hacer frente a sus gastos corrientes. Por el momento y según fuentes oficiales, ningún ayuntamiento de la comarca está en esa situación.

Facturas en el cajón

Antes de señalar estos incumplimientos en el suministro de información, el Ministerio de Hacienda había puesto el acento en la 'cuenta 413 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto', que recoge las conocidas como facturas en el cajón. Pendientes todavía de la radiografía definitiva el pasado ejercicio, los registros tras la ejecución del cuarto trimestre de 2025 empeoran sensiblemente los de un año antes.

En términos comarcales y sin información de Gilet, cuatro consistorios tienen a cero esta partida. Son Albalat dels Tarongers, Estivella, Faura y Petrés. El resto suma algo más de 3 millones, con la inmensa mayoría, 2,5 millones, correspondiente a Sagunt. Por encima de los 50.000 euros también se sitúan Canet d'en Berenguer (141.800 euros), Segart (121.738 euros), Benifairó de les Valls (114.276 euros), Torres Torres (66.161 euros) y Algar de Palància (56.692 euros).

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Evolución

En el mismo periodo del pasado ejercicio, las facturas en los cajones de los ayuntamientos del Camp de Morvedre superaban ligeramente los 2,3 millones, con Sagunt también a la cabeza con más de 1 millón de euros, seguido de Gilet por 890.000 euros y Canet con casi 160.000 euros. Estas cifras se redujeron sensiblemente en la liquidación definitiva de los presupuestos municipales de 2024, cuando las operaciones pendientes de aplicar apenas superaron el millón de euros, con el consistorio de la capital comarcal como una de las seis haciendas locales que tenían esta cuenta a cero.