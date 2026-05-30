Arranca el aula de naturaleza en Canet para poner en valor su tradición agraria ahora testimonial

Canet d'en Berenguer ha dado el pistoletazo de salida al corredor verde que unirá la zona del pueblo con la de la playa. Un proyecto, que se enmarca dentro de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, dentro del "Eje Transición Verde y Sostenible" y que cuenta con una inversión cercana a los 400.000 euros, que se financiarán con fondos europeos.

La iniciativa cuenta con dos fases bien diferenciadas, por un lado, está la puesta en marcha de un aula de naturaleza, que es la que ya ha comenzado y que se tiene prevista finalizar antes de que acabe el verano y una segunda, que se centra en la restauración ambiental y paisajística de la Senda de Sant Roc , un camino repleto de vida y de historia para los caneteros y caneteras.

Trabajos de acondicionamiento de terrenos. / Ayuntamiento de Canet

Primera fase-Aula de naturaleza

La primera de las actuaciones ya se ha iniciado con el acondicionamiento de los terrenos y su vallado. Una parcela de poco más de 8.300 metros cuadrados que el ayuntamiento ha arrendado para la creación de un centro de interpretación de la naturaleza. En este espacio, tanto vecinos como visitantes tendrá la oportunidad de conocer la agricultura de Canet, además de la historia de esta, un objetivo educativo y de divulgación que se completará con el desarrollo de talleres y charlas, bajo la finalidad de mostrar el patrimonio natural de la localidad, no solo en cuanto a cultivos sino su flora y su fauna autóctonas.

Esta zona educativa se implementará con 32 huertos urbanos, cada uno de ellos con una extensión de 50 metros cuadrados, que recordarán la tradición agrícola y de cultivos que siempre hubo en Canet, y que ahora está en horas bajas dado su crecimiento urbanístico, donde la zona de huerta va siendo tan solo testimonial.

Una vez los terrenos acondicionados, se llevará a cabo la plantación, para la que quedan unas cuantas semanas todavía.

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Senda Sant Roc

Respecto a la segunda fase, está prevista que se inicie después del verano, tras finalizar la primera. Esta, está dotada con un presupuesto que ronda los 187.000 euros.

En cuanto a la intervención, para la que se están perfilando los pliegos para sacar a concurso, se concreta en la recuperación de la senda de Sant Roc. Se trata del acondicionamiento de esta carretera que conecta ambos núcleos de población, la playa con el pueblo. Un sendero que no presenta hoy en día las condiciones para su uso y disfrute, dado el paso del tiempo y la cantidad de maleza acumulada que lo tapa en la mayor parte de tramos. La habilitación de este camino, con el que se pretende también fomentar los traslados a pie, supondrá la revalorización de este eje de conexión que discurre al lado de campos agrícolas que forman parte de la historia económica, gastronómica y cultural de Canet.

El alcalde de Canet en el camino que se va a recuperar. / Daniel Tortajada

La recuperación de la senda de Sant Roc tiene un componente sentimental para los caneteros y caneteras, ya que era este el itinerario elegido para el traslado de la patrona, la Virgen contra las fiebres, que como cuenta la leyenda fue encontrada en el mar, un 8 de septiembre, hace 500 años. La historia narra que apareció un misterioso cuadro con su imagen en la playa.