El centro de salud de Baladre, al límite: Unanimidad política que exige respuestas ya

El barrio de Baladre se encuentra ante una situación sanitaria que ya no admite demoras. El actual centro de salud está completamente saturado, con instalaciones claramente insuficientes para atender la demanda real de la población. No se trata únicamente de una situación actual de colapso asistencial, sino también de una realidad que previsiblemente irá en aumento en los próximos años, debido al crecimiento poblacional previsto en la zona como consecuencia de la implantación de nuevas empresas de gran calado y actividad económica en el entorno del municipio.

Este factor convierte la planificación sanitaria en una cuestión aún más urgente, ya que las infraestructuras actuales no están preparadas para asumir un incremento de población residente ni de demanda asistencial. Además, el centro atiende de forma habitual a una población con elevada presencia de personas mayores y pacientes con patologías crónicas, lo que incrementa de forma notable la necesidad de recursos, tiempo asistencial y capacidad estructural adecuada.

Unanimidad

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Sagunto ha aprobado por unanimidad una declaración institucional solicitando el traslado del centro de salud a la zona de la Plaza Tirant lo Blanc. Esta decisión, respaldada por todos los grupos políticos municipales, ya ha sido registrada y trasladada a la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana. El consenso político local es claro. Ahora falta lo más importante: que ese acuerdo se traduzca en una actuación efectiva por parte de la administración autonómica.

Daniel Tortajada

El traslado propuesto no es un capricho ni una mejora estética. Es una necesidad sanitaria real y planificada a futuro. Permitiría ampliar consultas, incorporar nuevos profesionales y dotar al barrio de unas instalaciones modernas, accesibles y adaptadas a la evolución demográfica prevista. Resulta difícil explicar a los vecinos que, existiendo un acuerdo unánime en el pleno municipal y una previsión clara de crecimiento poblacional, el expediente no avance con la rapidez que la situación exige.

Necesidades futuras

La sanidad pública debe responder no solo a las necesidades actuales, sino también a las futuras, especialmente cuando existe consenso institucional y una base objetiva de crecimiento. Desde la Asociación de Vecinos de Baladre hacemos un llamamiento a la Conselleria de Sanidad para que priorice este expediente y pase de las declaraciones a los hechos. Porque la salud no puede esperar.