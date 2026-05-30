Los daños de los jabalíes se frenan en Sagunt con el doble de jaulas

"Las jaulas de jabalíes surten efecto". Una afirmación que comparten tanto los cazadores de Sagunt como los agricultores de la zona, ya que ambos reconocen que la población de estos animales ha mermado desde que se puso en marcha la medida para controlar la sobrepoblación existente en la capital del Camp de Morvedre y la peste porcina, como freno para posibles contagios.

Una jaula entre los campos. / LEVANTE-EMV

Este es el balance que se realiza después de varios meses con estas prácticas autorizadas por la conselleria de Medio Ambiente. Tanto es así, que Sagunt ha duplicado su número de jaulas con las que comenzó el año. "De dos, hemos pasado a cuatro", explicaban desde la sociedad de cazadores, en relación a estos datos que también ratificaba la concejala de Agricultura y presidenta del Consell Agrari de Sagunt, Ana María Quesada. Unas jaulas que financia el Ayuntamiento de Sagunt, a través de subvenciones y ayudas autonómicas, mientras que la gestión y el mantenimiento recae en los cazadores, tal y como ambas partes han explicado a Levante-EMV.

Una de las jaulas instaladas. / LEVANTE-EMV

Partida de Montíber

De momento, son 60 los animales capturados en estas jaulas, que se han instalado en la zona de Montíber, al ser una de las partidas con más presencia de jabalíes. Precisamente, los agricultores hablan de una de las zonas más castigadas por la especie, con numerosos daños en cultivos producidos por estos. A esto se unían los accidentes contabilizados en la ronda Canet d'en Berenguer-Les Valls, provocados por el paso de estos animales por esta carretera provincial. Cabe recordar como este diario publicaba como una piara de jabalíes ha llegado a circular por el mismo paseo de Canet d'en Berenguer y esta misma semana, un ejemplar aparecía muerto en el camí del Batlle, zona cercana a esta ronda. Una situación que desde hace algún tiempo comienza a ser habitual dada la falta de comida que estos mamíferos encuentran en el monte, lo que les obliga a bajar a las ciudades y pueblos en busca de alimento.

Daniel Tortajada

Pese a que la medida viene "bendecida" por los agricultores, así lo ha adelantado a este medio el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores en Sagunt (AVA-Ascosa), Pepe Peruga: "no cabe duda que la vemos con buenos ojos y que ha sido efectiva porque hemos notado menos jabalíes en Montíber y menos daños en los cultivos", también dejaba claro que "no es suficiente".

Daños en plantones y gomas de riego. / LEVANTE-EMV

Siguen los daños

Los agricultores de Sagunt "seguimos con los mismos problemas en otras zonas, ya no solo provocados por los jabalíes, también por el conejo", apuntaba Peruga. Por eso, hacen un llamamiento a la necesidad de más jaulas, en aquellas zonas donde no se pueda practicar la caza, afirmaba.

Respecto a tal posibilidad, no se descarta, aunque desde el ayuntamiento se especifica que no hay fondos para la adquisición de nuevas jaulas, por lo que por el momento, no está contemplado. Mientras, los cazadores esperan la llegada de nuevas ayudas para poder incrementar el número de estas, aunque "de momento, no está previsto", terminaba el presidente, José Manuel Tomás.