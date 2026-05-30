Lo mejor del talento joven se encuentra en Sagunt

Un merecido homenaje por haber ganado el primer galardón de la 10ª edición de los Premios Fem Futur es lo que recibieron los dos estudiantes del IES Camp de Morvedre, Javier Martín y Eloy Castro, en el Ayuntamiento de Sagunt. El certamen de emprendimiento juvenil tuvo lugar el 7 de mayo en Gandia y fue organizado por la asociación Seniors Españoles para la Cooperación Técnica.

Estos dos alumnos, mentorizados por su profesor Pau Lluch, han desarrollado el proyecto 'Mova Park', una aplicación que se basa en la implementación de la inteligencia artificial (IA) para ayudar a encontrar aparacamiento a los usuarios y gestionar mejor el espacio.

8 proyectos en la fase definitiva

Este año se han presentado 44 propuestas en toda la Comunitat Valenciana, de las que 8 fueron las seleccionadas para la fase definitiva. Los premios Fem Futur cuentan con la colaboración de Caixa Popular y de las direcciones generales de Formación Profesional y de Economía de la Generalitat Valenciana. En el ámbito local también colabora el Ayuntamiento de Sagunt y la Asociación Empresarial del Camp de Morvedre (Asecam).

Homenaje a los ganadores de Fem Futur / Ayuntamiento de Sagunt

"Es la primera vez que se pone a Sagunt en el punto de mira en los premios"

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno; y el concejal de Educación, Raúl Palmero; han recibido este lunes a los tres protagonistas de este hito con el fin de transmitirles su felicitación por representar lo mejor del talento joven y la vocación docente en la comarca. Cabe destacar la presencia de representantes de SECOT, así como de los familiares de los dos premiados.

"El alumnado de la ciudad lleva varios años participando en los Premios Fem Futur, pero está es la primera vez en la que dos de nuestros estudiantes han puesto a Sagunt en el punto de mira ganando el primer premio", ha destacado el alcalde de Sagunt. El primer edil también ha manifestado que "este proyecto pionero demuestra lo bien que se trabaja" dentro de la formación profesional en Sagunto: "El proyecto con el que habéis ganado está muy alineado con los valores del Ayuntamiento, ya que se vincula a tres vectores de futuro para nuestro municipio como son la sostenibilidad, la digitalización y la movilidad".

El concejal de Educación ha celebrado el éxito de Javier Martín y Eloy de Castro a través de "un proyecto de referencia innovador, creativo y de futuro que apuesta por la sostenibilidad y el bienestar de la sociedad". Raúl Palmero ha terminado dando la enhorabuena a los dos alumnos del IES Camp de Morvedre y deseándoles mucha suerte en su futuro estudiantil y laboral.