Las 'palomas por la paz' de la Tira de Dones llegan con novedades al Port de Sagunt

Las expresivas 'palomas por la paz' de 'la Tira de Dones' llegan con novedades al Port de Sagunt. En breve, las artistas de este veterano colectivo del Camp de Morvedre volverán a echar a volar cientos de palomas de la paz. Seguirán la misma línea de las que ya decoran numerosos balcones del casco antiguo de la ciudad e incluso del mismo ayuntamiento, además de vallas de colegios. Pero si hasta ahora estas palomas inspiradas en Matisse eran blancas, esta vez estarán "llenas de color".

La intención es que esas pequeñas motas "simbolicen la esperanza de que toda esta barbarie termine. Gritan desesperadamente paz en nuestro nombre", como detalla a Levante-EMV una de las integrantes del colectivo, Inma Ortega.

Una paloma llena de color. / Levante-EMV

"Aunque la palabra guerra es la que más oímos en estos momentos en los medios de comunicación y, desgraciadamente, estas guerras están acabando con las vidas, esperanzas y futuro de millones de personas en muchas partes del mundo, nosotras, no queremos rendirnos. No queremos que se olvide la palabra paz", explica una de las integrantes del colectivo, Inma Ortega.

"Por esto, las artistas de la Tira de dones seguiremos gritando paz pacíficamente, con nuestras palomas, y utilizando el arte como arma para intentar ir dibujando el futuro en un mundo mejor", añade.

La inauguración de la muestra tendrá lugar en la Casa de la Cultura municipal el próximo 3 de junio a las 18 horas.