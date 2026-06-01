Exigen "mejores condiciones y que no se desprecie este deporte" en Sagunt

Mejores condiciones para los usuarios de la petanca en Sagunt es lo que ha pedido Compromís. La portavoz del grupo municipal valencianista, Maria Josep Picó, tuvo una reunión con representantes del Grup d’Esplai Petanca Morvedre, para conocer de primera mano el estado de la equipación ubicada junto al Trinquet Comarcal de Sagunt.

En palabras de la portavoz: “Los usuarios de la petanca en Sagunt no disponen de un espacio en condiciones para practicar su deporte. Según nos han hecho saber, las pistas donde desarrollan su actividad necesitan de varias actuaciones: una limpieza periódica y posibilidad de regarlas, para hacerlas practicables para su deporte; reparar las luces del espacio donde están ubicadas, puesto que en la época del año donde acorta el día se hace imposible jugar demasiado pronto, por carencia de una buena visibilidad; habilitar un espacio donde poder guardar su material y herramienta; y unos baños públicos”.

Unos baños necesarios

Respecto a estas dos últimas reivindicaciones, Picó explica: “Hasta hace unos meses, el grupo de petanca disponía de acceso a una parte del Trinquete Comarcal; un espacio que los permitía guardar su material y herramienta, y que cuenta con unos baños. A estas alturas, para ir al baño tienen que recorrer unos 150 metros hasta llegar a los del pabellón René Marigil, los cuales no siempre están abiertos o disponibles. Recordemos que la media de edad de las personas que practican este juego es avanzada y precisan, por cuestiones de salud, contar con unos baños accesibles a su alcance. También han querido destacar durante la reunión la reubicación de la fuente de agua que tenían, puesto que el Ayuntamiento la ha alejado 70 metros sin darles ningún tipo de justificación”.

Integrantes del Grupo de Petanca / Compromis Sagunt

Según la portavoz: “La cuestión que más han remarcado desde el grupo de usuarios de la petanca en Sagunt, ha sido la sensación de desprecio por parte del Ayuntamiento hacia ellos y su actividad, puesto que el consistorio ha tomado una serie de decisiones sin contar con su opinión para nada. Este es un sentimiento bastante extendido por la ciudadanía en general en nuestro municipio”.

Un desprecio a un deporte minoritario

“Este es un ejemplo de gestión del PSOE en nuestra ciudad. Al tratarse de un deporte minoritario lo desprecia y dedica recursos para otras disciplinas y ni siquiera es capaz de mantener un mínimo diálogo con sus representantes. Nos han explicado que en varias veces han intentado hablar con el alcalde y lo que han recibido ha sido silencio”, continúa Picó.

“Recordemos que con Compromís en el gobierno, se adecuaron estas pistas de petanca para que la gente mayor de esta parte de la ciudad pudiera practicar su deporte de manera apropiada. Una manera de gestionar las necesidades de los mayores sin tener que dilapidar dinero en viajes ni fiestas para contentar a este colectivo tan importante de nuestra sociedad. Podemos citar otros ejemplos, como el impulso por parte de Compromís del centro polivalente de la plaza Sant Cristòfol que, después de 7 años del PSOE en la alcaldía, parece que por fin será una realidad. Ya era hora”, concluye Maria Josep Picó, portavoz del grupo municipal Compromís per Sagunt.