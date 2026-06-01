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Un gran festival infantil llega a Canet este fin de semana

Varios grupos protagonizan una jornada repleta de espectáculos, talleres y sorpresas

Beatles for kids

Beatles for kids / Ayuntamiento de Canet

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Patricia Granell

Patricia Granell

Sagunt

Canet ha presentado su cartel del Festival de la Infància donde actuarán The Beatles Kid, el mago Nacho Diago, Els Estrellats y la minidisco Papallona. Se trata de una cita con la música dirigida a toda la familia que se celebrará el próximo 6 de junio en los Jardines de Blasco Ibáñez, de 11 a 20 h. Además, habrá ludoteca, talleres, juegos, cuentacuentos y muchas más sorpresas en este día pensado para recibir el verano y dar un nuevo impulso a la tradicional Festa dels Chiquets que se celebra en la localidad desde hace cerca de 40 años.

“Queríamos organizar un festival infantil imitando un poco a los que hacen para adultos, en los que hay un cartel amplio y que se extienda a lo largo de toda la jornada. Lo que nos gustaría es que las familias vinieran juntas a pasar un día en Canet y que los padres y madres disfruten juntos de esta jornada”, explica el alcalde de la localidad, Pere Antoni.

Papallona y Nacho Diago abrirán el festival

El festival comenzará a las 11 horas, con la animación musical de la minidisco Papallona y, a continuación tendrá lugar un espectáculo de ilusionismo a cargo del “mago, actor, director, guionista y zurdo” Nacho Diago, ganador en 2005 del Primer Premio en el XXVII Congreso Mágico y cuya propuesta está enfocada a los y las más jóvenes. A continuación se producirá una pausa para comer, en la que las familias podrán disfrutar a precios populares de una paella elaborada por los clavarios.

El mago Nacho Diago

El mago Nacho Diago / Ayuntamiento de Canet

Els Estrellats y Beatles for Kids cerrarán la jornada

Luego, a partir de las 16 horas y hasta las 20 horas, llegará la música. Primero se subirán al escenario Els Estrellats, una banda de rock compuesta por chavales y chavalas de entre 15 y 16 años, todos de Camp de Morvedre, que componen e interpretan sus propias canciones. Cerrará el cartel Beatles for Kids, un espectáculo que combina música, juegos y narraciones al ritmo de los acordes de la mítica banda de Liverpool.

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Por parte del ayuntamiento, la Festa de la Infància es una colaboración entre las concejalías de Igualdad, Juventud y Educación (que ya organizaban la Festa del Chiquets), a la que se suma la de Deportes que organizará un taller de yoga. Además, está cofinanciada por el Ministerio de Igualdad, la Generalitat y el IVAJ. En la jornada, además, se trasladará además el mensaje de la corresponsabilidad en las tareas del hogar a través de distintas actividades.

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