Huelga educativa: El malestar docente vuelve a las calles del Port de Sagunt

El "malestar extremo" de la comunidad educativa se está haciendo palpable en las calles del Port de Sagunt tras una acción improvisada en una huelga que inicia su cuarta semana con los tres sindicatos mayoritarios que han decidido no ir a las nuevas reuniones temáticas con la Conselleria de Educación hasta que no se formalice una nueva propuesta.

Un grupo de docentes del IES María Moliner del Port de Sagunt es el que ha tomado la iniciativa de evidenciar de manera conjunta esa indignación que "va en aumento ante la falta de avances con la Conselleria de Educación y la sensación de que están jugando a desgastarnos a nivel extremo", explica.

Así lo explicaba a Levante-EMV una de las profesoras de este centro educativo, que resaltaba la buena acogida que ha tenido esa propuesta de hacer visible en el Port de Sagunt la incidencia de la huelga en la comarca. "Al principio éramos solo los del centro pero, tras avisar por redes sociales, somos ya unos cien", decía asegurando que es una "acción pacífica", pensada para dejar patente "esa marea verde".

Profesorado del IES María Moliner, con su pancarta. / Levante-EMV

La ocasión se ha aprovechado para celebrar una asamblea en la zona peatonal del Triángulo Umbral y valorar nuevas acciones a adoptar que en la comarca ya han incluido tres concurridas manifestaciones y dos bicicletadas en Saguny y Canet' d'en Berenguer, entre otras medidas.

Asamblea

"Hemos conseguido hacer una asamblea improvisada a nivel comarcal, después de los sucesos de ayer. El detonante de este malestar extremo, además de por el desgaste después de tantos días, es el vídeo viral del empujón a una señora", explica una de las profesoras del María Moliner en referencia a la repudiada acción por la espalda de un policía antidisturbios sobre una docente jubilada, a la que tiró al suelo en una acción que le produjo con heridas en la cara.

A ese cabreo, según reconoce, tampoco ayudó "que los representantes de los sindicatos a las 00:00 horas les dieron un requerimiento donde decían que les podían sancionar gravemente a ellos a nivel personal si no abandonaban el edificio", contaba en referencia al encierro celebrado en las instalaciones de la Conselleria en València.