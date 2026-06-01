Morvedre arranca el ejercicio fallero con la nominación de sus falleras mayores y cortes de honor

Después de la elección de las Falleras Mayores del Camp de Morvedre 2027 el 23 de mayo, Empar Ríos Sánchez-Mellado y María Pozuelo Martín; el pasado sábado se celebraba su Nominación, evento con el que se dio el pistoletazo de salida al ejercicio fallero 2026-2027.

El acto que fue presidido por las falleras mayores, Ana Martínez y Noa Barea, acompañadas de sus cortes de honor, llenó el auditorio Joaquín Rodrigo de representantes, familiares y amigos ante la expectación de conocer a las seis niñas y seis mujeres que acompañarán durante este año a las embajadoras de la fiesta, quienes afrontaron su primer acto oficial arropadas por el colectivo fallero. Una puesta de largo a la que no faltó el alcalde de Sagunt, Darío Moreno y la Teniente de alcalde, Maria José Carrera, además de otros miembros de la corporación municipal.

Cortes de Honor 2027

Uno de los momentos destacados fue cuando las futuras embajadoras de la fiesta, Empar y María, recibieron de las Falleras Mayores de FJFS, el acta de elección en forma de cuadro que acredita que ellas han sido las elegidas para representar la fiesta fallera de Morvedre durante el próximo ejercicio.

Un momento del acto / FJFS

Otro de los instantes esperados fue la presentación de las Cortes de Honor 2027 de Empar Ríos y de Maria Pozuelo a cargo los vicepresidentes de sectores. La Fallera Mayor 2027 de la FJFS estará acompañada por Arantxa Matíes Donaire, Lucía Corbatón Moreno, Maria Piquer Vilar, Ariadna Méndez Argudo, Carolina Romeu Zorio y Cristina Alcaide Peris, mientras que la Fallera Mayor Infantil lo estará por Zoe Bautista Muñoz, Carmen Verdugo Adrián, Valeria Checa Safont, Lucía Llovera Soriano, Laura Antoni Navalón y Blanca Sánchez Merlos.

El acto finalizó con las palabras del presidente de la Federación Junta Fallera de Sagunt, Aitor Muñoz, mientras que el alcalde de Sagunt se encargó de poner el broche de oro a una velada llena de emociones.

El calendario continuará este viernes, 5 de junio, con el acto de despedida de las Fallleras Mayores, Ana y Noa y de sus Cortes de Honor, en el auditori de Sagunt a las 19.30 horas.