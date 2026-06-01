Obligados a llevar los féretros a hombros en Segart ante el mal estado de una carretera

La complicada subida al cementerio preocupa en Segart. La falta de accesibilidad, dadas las malas condiciones en las que se encuentra la carretera del camposanto supone una importante barrera para el traslado de los féretros, una situación para la que el ayuntamiento ya ha comenzado a buscar soluciones.

Y es que la imposibilidad de que un coche fúnebre pueda utilizar este acceso para trasladar a los difuntos hasta el cementerio ha obligado durante años a los vecinos de Segart a tener que transportar a hombros los ataúdes. Un recorrido de casi 300 metros desde la iglesia, distancia a la que se suma el peso y las nefastas condiciones de una vía resbaladiza, con arena y piedra, que requiere, aún más si cabe, de extremar las precauciones.

"Esta es ahora una de las prioridades que tenemos desde el equipo de gobierno", adelanta a Levante-EMV el alcalde Francisco Garriga. Por eso, el primer edil está a la espera de que la administración autonómica otorgue una subvención que ya han solicitado, pero que llevan más de medio año esperando, por lo que insta al Arzobispado a que interceda al tratarse de los accesos al camposanto, que sin duda facilitarán el traslado de los féretros.

Garriga muestra el mal acceso de la carretera del cementerio. / Daniel Tortajada

Inversión

El alcalde cifra la inversión en cerca de 80.000 euros, presupuesto que serviría para "acondicionar el camino" con hormigón impreso y dotarlo de alumbrado público del que también carece. Una necesidad que se incrementa ante el envejecimiento de la población de Segart, lo que implica que el número de fallecimientos y con estos los entierros, tienden a crecer. "El objetivo es que un coche fúnebre pueda subir y transportar el féretro. Hasta ahora no ha habido problemas en llevarlo a hombros; es más, la gente del pueblo siempre ha estado dispuesta para ayudar y sobre todo gente joven, pero un coche es mucho mejor, ya que el recorrido es complicado y entraña sus riesgos", admite. Estos riesgos crecen cuando llueve, ya que se hacen surcos de agua, arena y piedra que lo hacen intransitable.

Daniel Tortajada

Castillo

Y es que el camino es una vía de relevancia para el municipio, ya que no solo supone el acceso al cementerio, también al calvario y a la ermita, además de al castillo. El alcalde está convencido de que la mejora de esta vía de comunicación implicará un incremento de las visitas a estas zonas de interés. En concreto, al castillo, que está siendo objeto de una intervención con la finalidad de protegerlo y ponerlo en valor. "El acondicionamiento de esta carretera facilitaría las visitas a este bien patrimonial, lo que ayudaría a dotarlo de relevancia y potenciarlo todavía más como recurso turístico", añadía Garriga. Es más el alcalde no descarta que, una vez mejorados los accesos, pueda habilitarse un aparcamiento junto a la fortaleza, para atraer a las visitas.

El alcalde muestra la actuación que se ha hecho en el castillo. / Daniel Tortajada

Cabe recordar que el Castillo de Segart ha acogido una actuación histórica, ya que "nunca antes se había intervenido en este bien patrimonial del siglo XIII". Tras la redacción de un plan director, se han desarrollado dos fases de actuación cuyo objetivo ha sido la consolidación de las dos torres, que presentaban prioridad ante el riesgo de derrumbe. Una de ellas presentaba incluso un agujero que hacía temer lo peor: El desmoronamiento de alguna de sus partes. Para evitarlo, se ha rellenado el hueco con tapial y se ha estabilizado su base con los materiales caídos, lo que ha permitido una reconstrucción bastante fidedigna, según explicaba a preguntas de Levante-EMV la concejala de Patrimonio, Ana Valiente.

El mismo procedimiento se ha seguido para consolidar la torre dos, a la que también se ha reforzado la base.