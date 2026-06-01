Sagunt estrecha lazos con la otra ciudad europea transformada por la gigafactoría de Volkswagen

Aprender para afrontar los retos que presenta la gigafactoría de Volkswagen y avanzar en el proceso de hermanamiento entre los ayuntamientos que van a acoger en Europa dos gigafactorías de Volkswagen, Sagunt y la ciudad alemana de Salzgitter. Este es el objetivo de la visita institucional que encabeza el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, y se polongará hasta mañana, día 3 de junio.

Este acercamiento, que también está viviendo en primera personal el concejal de Industria Toni Iborra, da continuidad al preacuerdo firmado por ambos municipios en 2024.

La agenda institucional del primer día incluye una visita al instituto de Salzgitter-Bad y una recepción en el Ayuntamiento de Salzgitter-Lebenstedt. Asimismo, el alcalde, Darío Moreno, ha presentado Sagunt ante el presidente del pleno, los alcaldes honorarios y los portavoces de los grupos políticos.

La delegación municipal también ha podido visitar distintos enclaves vinculados a la prestación de servicios públicos en la localidad alemana, que ha experimentado un importante desarrollo en los años recientes. En todo momento han estado acompañados del alcalde de Salzgitter, Frank Klingebiel, y el primer alcalde honorario, Stefan Klein.

El martes, la visita tendrá como punto central la gigafactoría de PowerCo en Salzgitter, planta de fabricación de baterías que ya se encuentra en fase de producción y que representa, al igual que la instalación prevista en Sagunt, uno de los proyectos industriales más relevantes de Europa.

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha manifestado: “Salzgitter y Sagunto comparten un momento histórico similar, y tiene todo el sentido que dos ciudades en esa situación trabajen juntas, compartan experiencias y construyan una colaboración estable. Para nosotros, aprender de una ciudad que también ha atravesado una transformación industrial profunda y que ha salido reforzada nos da una gran seguridad”.

El hermanamiento entre Sagunt y Salzgitter se enmarca en el interés compartido de ambas ciudades por afrontar el reto de la transformación industrial vinculada a la implantación de sendas gigafactorías de baterías de PowerCo —filial del Grupo Volkswagen—, con el objetivo de intercambiar experiencias en los ámbitos económico, social, cultural y educativo.