Sagunt ya tiene su primera parada intermodal

El nuevo intercambiador modal impulsado por el Ayuntamiento de Sagunt frente a la estación de Renfe ya está en funcionamiento. La inversión, ejecutada por Aper Ambient, ha superado ligeramente los 115.000 euros, procedentes de fondos Next Generation en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Vista trasera del nuevo intercambiador modal en Sagunt. / Ayuntamiento de Sagunt

El objetivo de esta intervención no es otro que mejorar la conectividad entre los distintos medios de transporte y la red municipal de carriles bici. Además, se elimina uno de los puntos negros de tráfico, en el que "su creciente uso" como enlace entre las líneas urbanas e interurbanas con el tren hacía habituales las retenciones en los momentos en los que se acumulaban varios autobuses.

Intervención

Así, este refuerzo de la movilidad sostenible se traduce en la ampliación de la zona de calzada frente a la parada de autobús, con el fin de mejorar la operatividad del servicio y optimizar el tránsito. Además, se anularon los contenedores soterrados y se han reordenado tanto las zonas ajardinadas como el sistema de riego. También se han incorporado nuevas infraestructuras, como un aparcabicis. La accesibilidad ha sido otra de las mejoras en este espacio para garantizar itinerarios peatonales más cómodos y seguros.

Más novedades son la retirada de la anterior marquesina y su sustitución por parte de la Autoridad de Transporte Metropolitano de València, junto con una nueva pérgola equipada con espacios conectados destinados a hacer más cómoda la espera de las personas usuarias del transporte público. Además, se ha ejecutado una nueva conexión eléctrica.

Protección frente a la lluvia y el sol

Esta parada intermodal cuenta también con una zona con bancos que está protegida frente al sol y la lluvia, según señalan desde el Ayuntamiento de Sagunt. El concejal de Movilidad Urbana, Javier Raro señala que el intercambiador "está listo para ofrecer un espacio mucho mejor a quienes cada día combinan el autobús y el tren en sus desplazamientos. Esta obra nos ha permitido convertir esta zona central en un punto mucho más cómodo, más accesible y más acogedor", añade el también portavoz municipal de los socialistas.