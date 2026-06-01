Sagunt y El Poyo del Cid se unen por la solidaridad en una ruta ciclista de 200 kilómetros

La ruta cicloturista solidaria Los Caballeros del Cid partirá desde Sagunt el próximo 6 de junio con destino a la localidad turolense de El Poyo del Cid, en una iniciativa que combinará deporte, convivencia y solidaridad.

La salida tendrá lugar desde el pabellón René Marigil y reunirá a un grupo de participantes que recorrerá aproximadamente 200 kilómetros hasta alcanzar el municipio de destino, siguiendo un itinerario vinculado a la figura histórica del Cid.

Acciones

Al día siguiente, el 7 de junio, el grupo volverá a Sagunt, y tras su llegada a la plaza Cronista Chabret prevista a las 13 horas, se repartirán los reconocimientos a los participantes.

Presentación de la ruta ciclista Los Caballeros del Cid / Ayuntamiento de Sagunt

Además del componente deportivo, la iniciativa tiene un marcado carácter solidario, ya que los fondos recaudados, aproximadamente 7.000 €, se destinarán a la asociación Anjel con J de joven, entidad que trabaja con niños y niñas con diversidad funcional.

"Un reto extraordinario para recaudar fondos"

El concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón, ha destacado que la Ruta Ciclista Solidaria Sagunt–El Poyo del Cid combina deporte y solidaridad en beneficio de quienes más lo necesitan. En este sentido, ha afirmado que "año tras año, este grupo de ciclistas ha asumido un reto extraordinario para recaudar fondos destinados a la asociación Anjel con J de Joven". Asimismo, ha señalado que las novedades de esta edición reflejan el crecimiento y la consolidación de una iniciativa con un marcado carácter social.

Por su parte, el responsable del equipo organizador de la ruta, Francisco Sánchez, ha agradecido el trabajo del equipo técnico y de los patrocinadores que han hecho posible la ruta ciclista solidaria, destacando que "una prueba de estas características requiere un importante dispositivo de apoyo para garantizar la seguridad de los participantes". Asimismo, ha puesto en valor la colaboración de empresas como Automóviles Sagunto, Quatre y demás patrocinadores, y ha subrayado que lo esencial es el objetivo solidario de la iniciativa, que permite seguir apoyando a la asociación Anjel con J de Joven.