Alertan de posibles problemas de insalubridad en un centro educativo abandonado en Port de Sagunt

Iniciativa Porteña alerta del estado de abandono que presenta el antiguo aulario Joaquín Rodrigo, situado en la Plaza Ibérica de Port de Sagunt, una instalación que lleva años sin uso y cuyo deterioro continúa agravándose “ante la pasividad del equipo de gobierno”, denunciaban.

Desde IP afirman que el recinto presenta una imagen completamente descuidada, con acumulación de basura, presencia de botellas rotas y una gran cantidad de maleza y vegetación descontrolada, especialmente en la zona del patio del recinto. Según ha señalado Eduardo Márquez, portavoz de la agrupación, esta situación “no solo transmite una sensación de abandono, sino que además puede derivar en problemas de salubridad y favorecer la aparición de plagas de ratas e insectos”.

Vegetación en el patio del centro / IP

Usos

Márquez afirma que "este lugar podría tener múltiples usos sociales y vecinales, pero que actualmente permanece sin ningún tipo de mantenimiento visible. Es incomprensible que se permita el deterioro continuo de unas instalaciones que podrían destinarse a cubrir necesidades reales de nuestros vecinos”, aseguraba después de afirmar que son varios los vecinos que han presentado quejas en la sede de IP.

Aunque el actual equipo de gobierno, formado por PSOE e Izquierda Unida, promovió hace tiempo la creación de un centro de salud mental infanto-juvenil en estas instalaciones, según indica Márquez, “nada se sabe a día de hoy de aquel proyecto ni existe información pública sobre plazos, presupuesto o actuaciones previstas”. “Una vez más vemos cómo se lanzan anuncios y promesas electorales que después quedan en el olvido, mientras el edificio sigue degradándose día tras día”, ha señalado Eduardo Márquez, quien considera que el Ayuntamiento debería ofrecer explicaciones claras sobre el futuro del inmueble y actuar de manera inmediata para evitar que la situación empeore.

A este respecto hay que recordar que Sagunt aprobó por unanimidad en diciembre de 2025 una moción en la que se pedía a la Generalitat la puesta en marcha del centro infanto-juvenil. Sin embargo, desde el gobierno local aclaran que esta "no han mostrado un compromiso firme, pero tampoco su rechazo", por lo que "desde el consistorio seguimos presionando para que el centro se haga realidad", dicen.

Eduardo Márquez en el pleno de Sagunt. / Daniel Tortajada

Alternativas

Iniciativa Porteña recuerda que ya planteó hace tiempo alternativas viables y necesarias para dar utilidad al edificio. Entre las propuestas defendidas por la formación destaca: “la creación de un aulario municipal infantil de 0 a 3 años, una infraestructura muy demandada por numerosas familias en El Puerto y que aliviaría las grandes listas de espera que hoy en día hay en las numerosas guarderías existentes”. “Asimismo, tras reunirnos con vecinos de la zona, también propusimos rehabilitar y acondicionar el inmueble para convertirlo en un centro cívico destinado a las personas mayores, ofreciendo así un espacio de convivencia y actividades para este colectivo, ya que el CEAM todavía se encuentra en obras”, añade Márquez.

Por todo ello, Márquez exige al ayuntamiento "una actuación urgente para limpiar y acondicionar el recinto, garantizar unas condiciones mínimas de seguridad y salubridad y, sobre todo, definir de manera definitiva un uso útil y beneficioso para los vecinos, ya sea un centro de salud mental infanto-juvenil o cualquiera de las propuestas de Iniciativa Porteña. Lo que no es admisible es tener abandonado este edificio”, terminaba.