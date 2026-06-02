Canet pedirá a Costas que solucione el deterioro de la "Senda Blava" por el municipio

Canet d'en Berenguer volverá a pedir soluciones al deterioro del sendero azul. Uno de los paseos más concurridos y frecuentados de Canet d'en Berenguer, conocido como la Senda Blava. Recorrido por el que discurren decenas de personas a diario, ya que además de ser una de las conexiones mas rápidas entre esta población y el Port de Sagunt por la costa, su ubicación paralela a la playa lo convierte en uno de los senderos mas atractivos entre municipios, por su belleza natural, al ubicarse entre el mar y el río Palancia.

Sin embargo, su enclave en plena desembocadura genera bastantes problemas como el que ha aparecido en la actualidad, una enorme zanja de varios metros de ancho y otros tantos de largo, fruto del flujo del agua del río hasta el mar, que supone un gran obstáculo para el paso, tanto para personas que van a pie como para los que lo hacen en bicicleta o patinete, una situación que ha levantado las quejas vecinales, que reivindican una actuación.

Vistas del mal acceso con la tabla para pasar / LEVANTE-EMV

Una madera provisional

De momento, para facilitar el paso, se ha colocado una especie de tablón de madera, de manera improvisada y al margen de la institución, que evita caer en la zanja de agua y permite poder cruzar el sendero con mas o menos dificultad , ya que hay que bajar de la bici y del patinete para poder atravesarlo.

Para alejar este tipo de contratiempos, el Ayuntamiento de Canet ya solicitó a la Demarcación de Costas que les permitiera prolongar la actuación que llevó a cabo Sagunto en el sendero, en el tramo que les afecta, con el objetivo de preservarlo, evitando que cada temporal lo destrozara año tras año. La solución fue protegerlo con hormigón impreso, además de dotarlo de luminarias, y vegetación autóctona. Canet solicitó hacer lo mismos en los cerca de 50 metros que están en su término, obteniendo el no por respuesta del ministerio, tal y como ha sabido Levante-EMV a través de los servicios técnicos municipales.

Un vecino cruza la zanja por la madera. / LEVANTE-EMV

El no de Costas

Costas considera que no está justificada la ocupación de este tramo de Canet, pero además recuerda en su respuesta que se trata de una desembocadura al mar y que nada debe hacer de obstáculo a este desagüe natural.

La posición de la demarcación de Costas no ha gustado al Ayuntamiento que continúa teniendo problemas para el paso por este tramo de sendero, por lo que el propio alcalde, Pere Antoni , ya ha anunciado que "no vamos a tirar la toalla". De momento, tienen 15 días para contestar, una respuesta que están trabajando desde el punto de vista técnico con varias opciones enciman de la mesa que pasarían por soluciones blandas, que no entorpezcan el paso del agua. Se han barajado varias alternativas, desde un puente elevado, una pasarela de madera provisional o incluso insistir en el hormigón que parece ser, a priori, la solución mas fácil. Lo cierto es que desde el ayuntamiento se insiste en que "vamos a trabajar en este tema para mantener esta senda blava en condiciones, buscando respuesta que se adapten a las necesidades y a los requerimientos exigidos", terminaba Antoni.