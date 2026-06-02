CCOO denuncia agresiones físicas, verbales y sexuales a las trabajadoras de una residencia de Sagunt

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Camp de Morvedre–Alt Palància denuncia "la grave situación de inseguridad que sufren las trabajadoras" de una residencia de mayores privada de Sagunt donde, según aseguran, "las agresiones físicas, psicológicas y sexuales continúan produciéndose pese a las reiteradas advertencias realizadas por la organización sindical".

Durante los últimos meses, CCOO asegura haber alertado sin éxito de la situación pues ha mantenido reuniones con la dirección del centro, ha formulado requerimientos formales exigiendo medidas preventivas y ha puesto los hechos en conocimiento de la Conselleria de Servicios Sociales y del IVASS. Pero "ante la falta de respuestas eficaces", ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo "para que investigue la gestión preventiva y la protección dispensada a las trabajadoras", como explican desde el sindicato.

La secretaria general de CCOO Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Camp de Morvedre–Alt Palància, Minerva Almor Ruiz, denuncia que “las agresiones han alcanzado un nivel absolutamente intolerable. Estamos hablando de agresiones físicas e incluso sexuales que han llevado a denuncias policiales, secuelas psicológicas, bajas laborales, traslados a otros centros de trabajo y hasta resoluciones judiciales de protección para algunas trabajadoras”.

En este sentido, ha añadido "las trabajadoras están llegando a sus puestos de trabajo con miedo. No podemos normalizar que quienes cuidan de las personas más vulnerables tengan que poner en riesgo su propia integridad física y psicológica para desempeñar su labor".

Medidas inmediatas

Por su parte, el secretario general de CCOO Camp de Morvedre–Alt Palància, Sergio Villalba, advierte de que "la seguridad y la salud de las trabajadoras son una prioridad absoluta. Si las medidas necesarias no llegan de forma inmediata, CCOO responderá con toda la contundencia sindical necesaria para defender a la plantilla".

CCOO exige la "adopción urgente de medidas extraordinarias de protección", el refuerzo de personal, la revisión integral de los protocolos frente a agresiones y la implantación de recursos de seguridad adecuados para evitar nuevos episodios violentos.

Asimismo, la organización anuncia el inicio de una campaña de movilizaciones, concentraciones y acciones reivindicativas, que irá incrementándose mientras no se garantice la seguridad de las profesionales. "No vamos a parar hasta que las trabajadoras puedan desarrollar su trabajo en condiciones seguras. No vamos a esperar a que ocurra una desgracia irreparable para actuar", concluyen Minerva Almor Ruiz y Sergio Villalba.