Cita en Sagunt con dos renovadoras de la novela romántica

La novela romántica está de moda. Así lo reflejan las estadísticas de préstamo y las listas de ventas de librerías y plataformas digitales. El ciclo 'Diàlegs de llibres' ofrecerá este miércoles en Sagunt una sesión en la que se analizará la evolución de la mujer dentro de este género literario y lo hará de la mano de dos escritoras locales que acumulan años de experiencia a la hora de escribir este tipo de obras, Olga Salar y Ruth M. Lerga.

La cita tendrá lugar este miércoles 3 de junio a las 19:00 horas en el Centro Cultural Mario Monreal de Sagunto.Desde el consistorio se asegura que el objetivo genérico de este ciclo es “acercar al público a destacadas figuras del panorama literario actual”.

Olga Salar, con uno de sus libros. / Levante-EMV

Durante el encuentro, las autoras compartirán con el público una reflexión sobre la transformación que han experimentado los personajes femeninos en este género literario, así como sobre los cambios sociales y culturales que han influido en la representación de las mujeres en la ficción romántica.

Tanto Olga Salar como Ruth M. Lerga cuentan con una amplia trayectoria editorial y una sólida comunidad de lectoras dentro y fuera de España. Con más de 40 libros publicados por separado, sus novelas han contribuido a la renovación de un género que en los últimos años ha experimentado un notable crecimiento y diversificación, incorporando nuevas perspectivas y abordando cuestiones vinculadas a la igualdad, la autonomía personal y las relaciones afectivas desde enfoques contemporáneos.

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Ruth M. Lerga. / Levante-EMV

La celebración de este diálogo supone además una oportunidad para poner en valor el talento literario local. Con esta actividad, las Bibliotecas de Sagunt y el Departamento de Cultura continúan apostando por espacios de encuentro y reflexión en torno a la lectura y la creación literaria, acercando a la ciudadanía a autores y autoras que contribuyen a enriquecer el panorama cultural.