Compromís exige una red de refugios climáticos de calidad en Sagunt

Una red de refugios climáticos de calidad para proteger la salud de la población ante las olas de calor es lo que Compromís exige en Sagunt. La formación valencianista lamenta que su propuesta se convirtiera, el verano pasado, en "una lista de espacios poco seria para cuidar a la población". Según explica Maria Josep Picó, portavoz del grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Sagunt: “El verano pasado pudimos comprobar poca ambición por parte del equipo de gobierno a la hora de implementar la red de refugios climáticos, impulsada por Compromís en el pleno de la corporación”.

“Un proyecto como este necesita de una administración que crea de manera firme en la necesidad de llevarlo adelante. El año pasado se comunicó a la ciudadanía la creación de la red de refugios climáticos durante la segunda semana de julio, por lo tanto, la campaña llegó con mucho retraso, cuando el calor había golpeado durante semanas. Además, consideramos que la campaña de comunicación de protección a la ciudadanía resultó insuficiente y este año todo parece indicar que volverá a repetirse la misma situación”, continúa Picó.

Reivindican una red de refugios climáticos más desarrollada

“Desde Compromís per Sagunt volvemos a reivindicar una red de refugios climáticos más ambiciosa que la desarrollada por el equipo de gobierno actual. La ciudadanía precisa de una herramienta interactiva y accesible con información detallada de todos los espacios disponibles, donde se indique su horario de apertura y sus características, como por ejemplo si se puede acceder con mascota, si tiene baños, es accesible para personas con discapacidad física, tiene conexión wifi, etc. Además, haría falta homogeneizar la señalética de la red. No puede ser que haya departamentos del Ayuntamiento que utilizan una imagen diferente al resto”, señala la portavoz valencianista.

Maria Josep Picó, Compromís Sagunt. / Compromis Sagunt

“Creemos que el Ayuntamiento tiene que trabajar de manera decidida en el incremento de los espacios disponibles para la ciudadanía, ampliando los de titularidad municipal (como por ejemplo los mercados municipales) y sus horarios y fechas de atención, como en agosto, donde muchos cierran sus puertas. Además, habría que hacer un esfuerzo para integrar edificios de otras administraciones y privados a la red (centros comerciales, comercios locales, sedes de asociaciones y clubes deportivos, etc.)”, apunta la concejala.

"Más puntos de agua y zonas de sombra"

“También pedimos, en paralelo con todo aquello enumerado, más puntos de agua repartidos por el municipio y más zonas de sombra, así como la plantación de más árboles, que ayuden a disminuir la temperatura dentro de la trama urbana. Como hemos visto con el episodio de altas temperaturas de la semana pasada, cada año el calor llega más pronto y golpea de manera más fuerte. Por todo esto, pedimos al equipo de gobierno que actúe con urgencia y decisión ante esta problemática que cada año irá agraviándose, afectando la salud de las personas de nuestro municipio”, concluye Maria Josep Picó, portavoz del grupo municipal Compromís per Sagunt.