La Conselleria pide explicaciones tras la denuncia de agresiones continuas en una residencia de Sagunt
El departamento autonómico contacta con la empresa gestora y afirma que coordinará medidas tras las quejas de CC OO
La denuncia de CC OO sobre "agresiones continuas" y "la grave situación de inseguridad" que sufren las trabajadoras de una residencia privada de Sagunt ha llevado a la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia a contactar con la empresa gestora "para conocer con exactitud los hechos y qué es lo que ha sucedido" en este centro que atiende a mayores pero también a personas derivadas desde el Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS) y otras con trastornos de conducta.
Así lo han explicado desde el departamento autonómico a preguntas de Levante-EMV después de que la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Camp de Morvedre–Alt Palància asegurara en un comunicado que "las agresiones físicas, psicológicas y sexuales continúan produciéndose" en este centro hacia la plantilla, a pesar de sus advertencias a la dirección del centro y a distintas instituciones: Desde la misma Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, a la de Sanidad, el Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS) y la Inspección de Trabajo.
"Nos vamos a coordinar con ellos para, una vez conozcamos la situación, poner en marcha todas las medidas necesarias", añaden desde la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia.
El sindicato, como ya ha informado Levante-EMV, afirma que esas agresiones han llevado a denuncias policiales, secuelas psicológicas, bajas laborales, traslados a otros centros de trabajo "y hasta resoluciones judiciales de protección para algunas trabajadoras”. Por ello, demandaba de manera "inmediata" que se adopten "medidas extraordinarias de protección" para evitar nuevos episodios violentos.
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