Este es el impacto directo en Sagunt de las cuentas de la Generalitat

El anteproyecto de los presupuestos de la Generalitat para este 2026 por fin ha visto la luz. Con meses de retraso, el Consell ha lanzado una propuesta que, sobre el papel, reserva un buen pellizco para Sagunt, aunque también deja en el tintero muchas reivindicaciones. Y es que, las consignaciones localizadas en el código territorial de la capital del Camp de Morvedre superan ligeramente los 47,1 millones de euros para el presente ejercicio.

Esta cantidad engloba tanto las inversiones como las subvenciones, aunque se quedan fuera las intervenciones que se puedan acometer de planes de infraestructuras sociales, educativas o deportivas. Con este asterisco, la reserva más cuantiosa es para la plataforma intermodal que se ejecuta en Parc Sagunt II. Para este 2026, la Generalitat estima una transferencia a favor de Espais Econòmics Empresarials de algo más de 31,8 millones de euros.

Infraestructuras prioritarias

La segunda posición también queda asignada para el polígono sobre el que ya se eleva la gigafactoría de PowerCo, al contemplarse otra transferencia como "apoyo económico para las obras en infraestructuras prioritarias que darán servicio al parque empresarial Parc Sagunt en su conjunto". En este caso roza los 4,4 millones de euros, mientras que hasta los 3 millones alcanza la concesión a PowerCo Battery para el impulso de la formación especializada para la fabricación de baterías.

Hospital de Sagunt. / Daniel Tortajada

Consideradas estas tres como subvenciones, las inversiones más importantes del gobierno de Juanfran Pérez Llorca se centran en el área de salud, con 3,6 millones de euros. La mayoría, 2,5 millones, es para la reforma del centro de especialidades del Port de Sagunt. En este apartado también hay 500.000 euros para el hospital, al que esta previsión dedica 27,5 millones en los próximos tres ejercicios. Para este 2026, la Sanidad también tiene 475.000 euros para la reforma de centros de atención y los primeros 150.000 euros para la ampliación del centro de salud II del Port, cuyo proyecto ronda los 7,4 millones de euros.

Centro para mayores

Después de Parc Sagunt II y el departamento de salud, el podio de la capital comarcal en el presupuesto autonómico lo completan los Servicios Sociales, más concretamente el centro especializado de atención a las personas mayores (CEAM) que se construye en el antiguo Economato. La previsión es finalizar las obras este año con 2,5 millones de euros, a los que se suman 100.000 euros más para el actual CEAM del Port.

Mientras la Movilidad Urbana se tiene que conformar con 300.000 euros entre un aparcamiento disuasorio para mejorar la intermodalidad, la subvención de la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia y la conexión entre las vías Xurra y de Ojos Negros, la Justicia es una de las grandes decepciones, al confirmarse nuevos retrasos con la nueva sede.

Palacio de Justicia

Una infraestructura para la que el anterior Consell ya reservó 2,5 millones en 2023, en el borrador del presupuesto de este 2026 apenas llega a los 540.000 euros. Para añadir algo más de inquietud en torno a este proyecto, la previsión de cuentas del gobierno valenciano solo le asigna un valor plurianual de 17,3 millones de euros, cuando el Consell aprobó hace ya unos meses un gasto de 37 millones.

Subvenciones

Inversiones por casi 190.000 euros en el Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana en el marjal dels Moros y subvenciones nominativas en Justicia, Igualdad, Turismo, Juventud, Vivienda y la Fundación de Patrimonio Industrial completan las referencias directas a Sagunt en este anteproyecto presupuestario de la Generalitat.