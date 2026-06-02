Los retos del campo serán analizados por expertos en Sagunt

La afección de los jabalíes en los cultivos y la protección de estos será uno de los temas principales que abordarán las Jornadas Técnicas Agrarias de Sagunt, que cumplen su V edición. Un espacio de encuentro, formación y análisis para el sector agrario de la localidad y del conjunto de la comarca del Camp de Morvedre, promovido por la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Sagunt en colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante (COIAL) en el que se llevarán a cabo dos ponencias que profundizan en el impacto de la fauna silvestre en los cultivos, así como en la mejora genética e innovación varietal de los cítricos.

La primera sesión está programada para el lunes 8 de junio a las 17:00 horas. Estará desarrollada por el ingeniero agrónomo José Cuenca, quien abordará la mejora genética y la innovación varietal en cítricos, uno de los cultivos más representativos del territorio. Cultivar el futuro: mejora genética, nuevas variedades e innovación en cítricos es el título de esta conferencia en la que se tratarán los avances en mejora varietal, las nuevas oportunidades para el sector, así como el papel de la innovación en la adaptación de los cultivos a las exigencias productivas y comerciales en la actualidad.

Quesada presentando una edición de las jornadas / Daniel Tortajada

Fauna silvestre

La segunda ponencia de la programación de las V Jornadas Técnicas Agrarias, que será el lunes 15 de junio, también a las 17:00 horas, se enfoca en la relación entre la fauna silvestre y la agricultura. Jabalíes y agricultura: anticiparse para proteger el campo es el título de la conferencia que impartirá el ingeniero agrónomo Ramón de la Cierva, una charla centrada en los daños que puede provocar esta especie en los cultivos, así como en los problemas asociados a la seguridad y a la gestión del territorio agrario.

Ambas conferencias son gratuitas y se desarrollarán en la Casa de Cultura Capellà Pallarés, sede de la Fundació Bancaixa Sagunt y se prolongarán hasta las 19:30 horas aproximadamente. Las personas interesadas en asistir pueden inscribirse enviando un correo electrónico a agricultura@aytosagunto.es o llamando por teléfono al departamento de Agricultura, al número 962 655 885.

Cartel jornadas 2026. / Ayuntamiento de Sagunt

Inquietudes

La concejala de Agricultura, Ana María Quesada, ha señalado que estas sesiones “buscan responder a las inquietudes que trasladan los agricultores y ofrecer información técnica útil sobre algunos de los retos que afectan al campo saguntino”. En este sentido, ha destacado la importancia de contar con “profesionales especializados que puedan analizar estos temas desde una perspectiva práctica y cercana al sector”.

Con esta quinta edición, las Jornadas Técnicas Agrarias mantienen una línea de trabajo orientada a acercar el conocimiento especializado al sector, favorecer el intercambio de experiencias y contribuir a una agricultura mejor preparada ante los desafíos ambientales, productivos y territoriales.