La APV trabaja en la otra autorización de hasta tres años en el muelle norte de Sagunt
La actividad de manipulación y almacenamiento de mercancías supondría otro obstáculo a corto plazo en la integración puerto-ciudad
Porlesa, por medio de Bergé Marítima, es la única estibadora con actividad hoy en día en el muelle norte de la dársena 1 del puerto de Sagunt, donde la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) se comprometió hace años a habilitar un espacio para el disfrute de la ciudadanía.
Pese a las llamadas a la paciencia, desde la capital comarcal no se fían del organismo presidido por Mar Chao, ya que esas promesas, que están recogidas por escrito, no se ven correspondidas por los hechos, al menos los conocidos.
Ampliación de actividades
Y es que, como informó en su momento Levante-EMV, Valenciaport no solo está teniendo dificultades para trasladar a otra dársena la actividad que se desarrolla en el muelle norte, sino que está dispuesta a ampliarla y con este objetivo convocó hace unos meses un concurso público para la autorización administrativa de ocupación de otro espacio colindante, también comprometido en la integración puerto-ciudad.
Según informan desde la APV, este procedimiento, que se puso en marcha durante la segunda quincena de febrero, «todavía no está resuelto». Estas mismas fuentes añaden que «los técnicos están trabajando actualmente en ello».
Hasta 2029
Como ocurre con las dos últimas prórrogas a Porlesa, este procedimiento contempla un plazo de ocupación máximo de tres años, que ya se extendería hasta 2029, con la posibilidad por parte de la autoridad portuaria de acortarlo si necesita este espacio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sagunt ya tiene su primera parada intermodal
- Nuevo revés a la anhelada apertura del puerto de Sagunt a la ciudadanía
- Nueva promoción de viviendas en Sagunt
- Sagunt recupera la memoria de una histórica empresa citrícola
- La Fiscalía inicia una investigación penal por la exclusión de las mujeres en la Semana Santa de Sagunt
- El viaje a Toledo para mayores desde Sagunt, de nuevo en la diana
- Proponen colocar figuras 3D para pacificar el tráfico en Sagunt
- Huelga educativa: El malestar docente vuelve a las calles del Port de Sagunt