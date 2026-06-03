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Más de 30 músicos convertirán Sagunt en una gran fiesta solidaria del pop de los 80 y 90

La iniciativa busca hacer disfrutar al público con grandes éxitos musicales mientras se recauda fondos para Adacam

Concierto solidario

Concierto solidario / Levante-EMV

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Patricia Granell

Patricia Granell

Sagunt

El Centro Cultural Mario Monreal de Sagunt acogerá los próximos 5 y 6 de junio un gran espectáculo musical solidario que promete convertirse en una "auténtica fiesta de la música y hacer vibrar al público desde el primer minuto.

Más de 30 músicos subirán al escenario para ofrecer un concierto único dedicado a los grandes éxitos del pop de los años 80 y 90.

Horario

El espectáculo, que comenzará ambos días a las 20.00 horas, reunirá algunas de las canciones que marcaron toda una generación en una propuesta pensada para cantar, bailar y disfrutar. La organización promete una puesta en escena “rompedora”, con un potente montaje audiovisual y un ambiente festivo para que el público no pueda permanecer sentado.

Concierto solidario

Concierto solidario / Levante-EMV

Solidaridad

La cita tendrá además un marcado carácter solidario. Toda la recaudación del evento irá destinada a Adacam, Asociación de Daño Cerebral.

Desde la organización destacan que serán “dos noches irrepetibles llenas de música, emociones y solidaridad”, en un concierto que busca hacer disfrutar al público, pero también colaborar con una causa social.

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Las entradas ya están disponibles a través de Associació Adacam. También se puede solicitar más información en los teléfonos 607 613 053 y 677 247 741.

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