Más de 30 músicos convertirán Sagunt en una gran fiesta solidaria del pop de los 80 y 90

El Centro Cultural Mario Monreal de Sagunt acogerá los próximos 5 y 6 de junio un gran espectáculo musical solidario que promete convertirse en una "auténtica fiesta de la música y hacer vibrar al público desde el primer minuto.

Más de 30 músicos subirán al escenario para ofrecer un concierto único dedicado a los grandes éxitos del pop de los años 80 y 90.

Horario

El espectáculo, que comenzará ambos días a las 20.00 horas, reunirá algunas de las canciones que marcaron toda una generación en una propuesta pensada para cantar, bailar y disfrutar. La organización promete una puesta en escena “rompedora”, con un potente montaje audiovisual y un ambiente festivo para que el público no pueda permanecer sentado.

Concierto solidario / Levante-EMV

Solidaridad

La cita tendrá además un marcado carácter solidario. Toda la recaudación del evento irá destinada a Adacam, Asociación de Daño Cerebral.

Desde la organización destacan que serán “dos noches irrepetibles llenas de música, emociones y solidaridad”, en un concierto que busca hacer disfrutar al público, pero también colaborar con una causa social.

Las entradas ya están disponibles a través de Associació Adacam. También se puede solicitar más información en los teléfonos 607 613 053 y 677 247 741.