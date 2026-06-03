Más de 30 músicos convertirán Sagunt en una gran fiesta solidaria del pop de los 80 y 90
La iniciativa busca hacer disfrutar al público con grandes éxitos musicales mientras se recauda fondos para Adacam
El Centro Cultural Mario Monreal de Sagunt acogerá los próximos 5 y 6 de junio un gran espectáculo musical solidario que promete convertirse en una "auténtica fiesta de la música y hacer vibrar al público desde el primer minuto.
Más de 30 músicos subirán al escenario para ofrecer un concierto único dedicado a los grandes éxitos del pop de los años 80 y 90.
Horario
El espectáculo, que comenzará ambos días a las 20.00 horas, reunirá algunas de las canciones que marcaron toda una generación en una propuesta pensada para cantar, bailar y disfrutar. La organización promete una puesta en escena “rompedora”, con un potente montaje audiovisual y un ambiente festivo para que el público no pueda permanecer sentado.
Solidaridad
La cita tendrá además un marcado carácter solidario. Toda la recaudación del evento irá destinada a Adacam, Asociación de Daño Cerebral.
Desde la organización destacan que serán “dos noches irrepetibles llenas de música, emociones y solidaridad”, en un concierto que busca hacer disfrutar al público, pero también colaborar con una causa social.
Las entradas ya están disponibles a través de Associació Adacam. También se puede solicitar más información en los teléfonos 607 613 053 y 677 247 741.
Suscríbete para seguir leyendo
- CCOO denuncia agresiones físicas, verbales y sexuales a las trabajadoras de una residencia de Sagunt
- Sagunt ya tiene su primera parada intermodal
- Nuevo revés a la anhelada apertura del puerto de Sagunt a la ciudadanía
- Nueva promoción de viviendas en Sagunt
- Sagunt recupera la memoria de una histórica empresa citrícola
- La Fiscalía inicia una investigación penal por la exclusión de las mujeres en la Semana Santa de Sagunt
- Huelga educativa: El malestar docente vuelve a las calles del Port de Sagunt
- Rescatan a un motorista al caer en un terraplén entre Estivella y Torres Torres