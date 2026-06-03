La cronista Carme Rosario recibe el Premi Arrels 2026
El galardón busca preservar y transmitir la cultura local destacando el valor del trabajo de investigación en el Camp de Morvedre
La Asociación Cultural Arrels entregó el pasado sábado, 30 de mayo, su premio 2026 a la cronista de Quart de les Valls e investigadora comarcal Carme Rosario. El acto comenzó con la proyeción de un audiovisual centrado en los orígenes de la entidad y en el que se hace homenaje póstumo al presidente fundador Josep-Lluís Blasco y a la socia Anna Obrer.
El 'Premi Arrels' que concede la asociación del mismo nombre de Estivella se ha consolidado como una de las distinciones culturales más significativas del Camp de Morvedre con el objetivo de reconocer el trabajo en los diferentes ámbitos culturales que contribuyen a la construcción de la identidad comarcal.
Carmen Rosario
Carmen Rosario Torrejón ha recibido este reconocimiento que pone en valor su trayectoria por contribuir de manera destacada en la cultura del Camp de Morvedre. Este galardón subraya, además, la importancia del trabajo investigador como herramienta fundamental para la preservación y transmisión de la cultura local.
El actual presidente de la entidad, Santiago Blasco, reseñó los destacados méritos de la galardonada y le hizo entrega del premio. El acto acabó con un concierto del grupo “Buenaventura, folk a la contra”. Entre los asistentes, además de representantes de la cultura comarcal, se encontraban la alcaldesa de Quart de les Valls y la concejala de Cultura, y también el alcalde de Estivella y la concejala de Cultura de la población.
Un espacio de reconocimiento
El Premi Arrels, con casi 30 ediciones en los últimos 40 años, e impulsado por la Asociación Cultural Arrels de Estivella, continúa siendo un espacio de reconocimiento y encuentro para la cultura del Camp de Morvedre, destacando las personas que contribuyen a mantener viva su identidad colectiva.
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