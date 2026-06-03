La erosión deja lenguas de piedras y escalones en la playa de Canet tras los trasvases masivos de arena a Sagunt
El ayuntamiento pide a Costas que le deje actuar para dejar el arenal "en condiciones" antes de la temporada de baño
La erosión ha generado la aparición de lenguas de piedra y escalones en la playa de Canet d'en Berenguer tras los trasvases masivos de arena en la zona norte de Sagunt que, según las previsiones de Costas, permitirán regenerar también el litoral canetero.
Ese escenario ha levantado las protestas de vecinos y turistas, quienes critican el mal estado en el que se encuentra este segmento de costa en pleno comienzo de la temporada estival y que deriva en problemas de accesibilidad para entrar al agua para niños y personas mayores.
Ante esta situación, el ayuntamiento ha remitido un escrito a la Demarcación de Costas para que les deje actuar en el arenal y retirar toda esta piedra acumulada, facilitando la estancia de bañistas y usuarios de la playa, que ya empieza a ser notable, principalmente los fines de semana y después de la subida de las temperaturas.
Solicitud a Costas
La administración local de Canet ha pedido al ministerio que les autorice a realizar "trabajos de cribado y retirada manual y mecánica de piedra. Cribado selectivo de la capa superficial de la playa para la separación del canto rodado y la recuperación de la arena limpia", se anota en el documento remitido.
En cuanto a la segunda de sus demandas, se centra en que les permita una "limpieza extraordinaria y de nivelación, consistente en la retirada de elementos residuales y perfilado suave de la línea de playa para dejar el sector en condiciones óptimas de uso público de cara a la temporada de baño", relatan en la petición.
Por último, solicitan permiso para poder utilizar "maquinaria ligera y especializada para el cribado, asegurando que no se alterará el perfil estructural de la playa y no se dañarán zonas de especial protección dunar", añaden.
Por otro lado, se puntualiza que el ayuntamiento llevaría a cabo la coordinación de todo estos cometidos "siguiendo las directrices técnicas de la Demarcación de Costas", además de pedirle la mayor celeridad posible en la tramitación de la solicitud, dado el inicio de la temporada de baño.
El alcalde de Canet ha mostrado su preocupación ante el estado en el que se encuentra la playa, principalmente en el tramo que discurre desde los apartamentos Olympo hasta uno de los restaurantes mas conocidos al final del paseo marítimo, casi en el linde con Almardà. "Sabemos lo que hay y como está el arenal, pero no vamos a dejar de trabajar y de luchar para que la playa esté en condiciones", adelantaba a este diario.
Aunque esta situación se ha venido dando durante años en las playas del norte de Sagunt, que ahora disfrutan de arena gracias al macrotrasvase de la antigua duna de Cullera de mas de un millón de metros cúbicos de arena, los efectos en la playa de Canet no se dejarán sentir hasta dentro de algún tiempo, con los aportes naturales de sedimento de norte a sur, explicaba Antoni. "No obstante, buscaremos soluciones".
Cabe recordar que el ayuntamiento de Canet trabaja desde hace varios años en un proyecto piloto para la regeneración de su playa, basado en ingeniería verde, al que ya se ha dado el pistoletazo de salida con la instalación de boyas inteligentes que permitirán monitorizar en tiempo real el estado del fondo marino. Datos que servirán para conocer el comportamiento de las corrientes y el sedimento marino y sobre estos datos aplicar medidas que frenen la fuga de arena.
Foro de municipios de Costa FVMP
Precisamente, sobre este tema intervino el alcalde de Canet en la III edición del Foro de Municipios de Costa, organizado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Pere Antoni afirmó que «la preocupación por lo que está ocurriendo en la costa es la misma desde Vinaròs hasta Pilar de la Horadada», explicó al término de su intervención. «Y creo que, por eso, mi exposición sobre el proyecto que estamos llevando a cabo para regenerar nuestra playa está teniendo tan buena acogida y recibo tantas solicitudes de información. Además, ahora que el Ministerio ha concluido su proyecto para aportar arena a las playas de Sagunto y Canet, existe una gran confianza en que nuestra iniciativa, basada en la ingeniería verde, pueda contribuir a que esta medida tenga un carácter definitivo», añadió.
En cuanto a la solución propuesta por el Ayuntamiento de Canet consiste en monitorizar en tiempo real el fondo marino mediante un sistema de boyas que emplea un software específico diseñado por la firma Statlink, con el apoyo de un dron acuático. De este modo, es posible identificar los puntos en los que se formarán las olas y prever cómo afectarán a la playa. Esta información permite situar arrecifes móviles, ligeros y fáciles de desplazar en lugares estratégicos para reducir la altura de las olas y, por tanto, minimizar los daños que puedan ocasionar.
A lo largo de 2025 se llevó a cabo la primera fase del proyecto, centrada en el desarrollo del software. En las próximas semanas se instalarán las ocho boyas encargadas de monitorizar el fondo marino de Canet d’en Berenguer. El coste de esta segunda fase asciende a 248.000 euros, más IVA, una cantidad entre 60.000 y 120.000 euros inferior a la presupuestada inicialmente, ya que el software permite cubrir una zona más amplia de la prevista y ha reducido el número de boyas necesarias para abarcar toda el área afectada.
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