La erosión deja lenguas de piedras y escalones en la playa de Canet tras los trasvases masivos de arena a Sagunt

La erosión ha generado la aparición de lenguas de piedra y escalones en la playa de Canet d'en Berenguer tras los trasvases masivos de arena en la zona norte de Sagunt que, según las previsiones de Costas, permitirán regenerar también el litoral canetero.

Ese escenario ha levantado las protestas de vecinos y turistas, quienes critican el mal estado en el que se encuentra este segmento de costa en pleno comienzo de la temporada estival y que deriva en problemas de accesibilidad para entrar al agua para niños y personas mayores.

Ante esta situación, el ayuntamiento ha remitido un escrito a la Demarcación de Costas para que les deje actuar en el arenal y retirar toda esta piedra acumulada, facilitando la estancia de bañistas y usuarios de la playa, que ya empieza a ser notable, principalmente los fines de semana y después de la subida de las temperaturas.

El escalón de piedra en la playa de Canet / LEVANTE-EMV

Solicitud a Costas

La administración local de Canet ha pedido al ministerio que les autorice a realizar "trabajos de cribado y retirada manual y mecánica de piedra. Cribado selectivo de la capa superficial de la playa para la separación del canto rodado y la recuperación de la arena limpia", se anota en el documento remitido.

En cuanto a la segunda de sus demandas, se centra en que les permita una "limpieza extraordinaria y de nivelación, consistente en la retirada de elementos residuales y perfilado suave de la línea de playa para dejar el sector en condiciones óptimas de uso público de cara a la temporada de baño", relatan en la petición.

Por último, solicitan permiso para poder utilizar "maquinaria ligera y especializada para el cribado, asegurando que no se alterará el perfil estructural de la playa y no se dañarán zonas de especial protección dunar", añaden.

Por otro lado, se puntualiza que el ayuntamiento llevaría a cabo la coordinación de todo estos cometidos "siguiendo las directrices técnicas de la Demarcación de Costas", además de pedirle la mayor celeridad posible en la tramitación de la solicitud, dado el inicio de la temporada de baño.

El alcalde de Canet ha mostrado su preocupación ante el estado en el que se encuentra la playa, principalmente en el tramo que discurre desde los apartamentos Olympo hasta uno de los restaurantes mas conocidos al final del paseo marítimo, casi en el linde con Almardà. "Sabemos lo que hay y como está el arenal, pero no vamos a dejar de trabajar y de luchar para que la playa esté en condiciones", adelantaba a este diario.

Lenguas de piedra en la playa de Canet / LEVANTE-EMV

Aunque esta situación se ha venido dando durante años en las playas del norte de Sagunt, que ahora disfrutan de arena gracias al macrotrasvase de la antigua duna de Cullera de mas de un millón de metros cúbicos de arena, los efectos en la playa de Canet no se dejarán sentir hasta dentro de algún tiempo, con los aportes naturales de sedimento de norte a sur, explicaba Antoni. "No obstante, buscaremos soluciones".

Cabe recordar que el ayuntamiento de Canet trabaja desde hace varios años en un proyecto piloto para la regeneración de su playa, basado en ingeniería verde, al que ya se ha dado el pistoletazo de salida con la instalación de boyas inteligentes que permitirán monitorizar en tiempo real el estado del fondo marino. Datos que servirán para conocer el comportamiento de las corrientes y el sedimento marino y sobre estos datos aplicar medidas que frenen la fuga de arena.

Pere Antoni en el Foro de la FVMP. / Ayuntamiento de Canet