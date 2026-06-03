Nuevo estadio de fútbol en Sagunt: ¿Proyecto de ciudad o inversión faraónica?

El anunciado proyecto para construir un estadio de fútbol en el polideportivo internúcleos de Sagunt se ha topado con la enconada oposición de Iniciativa Porteña, pero también con el rechazo más comedido del socio de gobierno de los socialistas. Así se evidenció en el último pleno, cuando los segregacionistas presentaron una moción en busca de aliados en su reclamación para que la tramitación de estas obras "se suspenda de manera indefinida".

El portavoz de IP, Eduardo Márquez, apuntó que "no hace falta un campo nuevo", más si cabe cuando "la totalidad de las escuelas de fútbol del municipio disponen de instalaciones recientemente renovadas o en condiciones adecuadas, con la excepción del campo de San Francisco de Borja". Este argumento se une al uso "desproporcionado" de recursos públicos para este estadio, que los segregacionistas cifran por encima de los 20 millones de euros, "un proyecto faraónico que hipotecaría a la próxima corporación".

"Mediante inversiones notablemente inferiores podrían cubrirse adecuadamente las necesidades", aseguró el edil, quien recordó las recientes inyecciones para renovar el césped artificial del Nou Morvedre y los campos de Xulla-Vicent Graullera. Márquez añadió entre las prioridades más inmediatas las labores de mantenimiento en los estadios del Fornás y el barrio Biensa.

Año electoral

El segregacionista pronosticó que los 800.000 euros reservados para la redacción del proyecto y la dirección de obras solo servirán para "tener una maqueta o una recreación en 3D que quedarán muy bonitas en año de elecciones", ya que, según IP, el ayuntamiento "no tiene capacidad económica para hacer realidad" esta infraestructura.

La primera en dar réplica a esta intervención plenaria fue Maria Josep Picó (Compromís), quien consideró "muy triste que un partido esté en contra de inversiones para el municipio, ya que todos deberíamos ir de la mano para mejorar las instalaciones deportivas". También precisó que "no nos gusta" esta forma de impulsar el proyecto, aunque reconoció "la situación de falta de higiene, seguridad y vestuarios para la escuela" en el Nou Morvedre.

El concejal de Vox, Tomás Serrano, también tomó la palabra para coincidir con IP en que "esto es el preludio de lo que nos espera en los próximos meses con fotos y maquetas con vistas a la campaña electoral". Más allá de esta interpretación, el edil señaló que las instalaciones que utiliza el Atlético Saguntino presentan un estado "deplorable", pero "la solución no es un estadio sin financiación. Preferimos que ese dinero vaya a la adecuación del campo, una medida factible y con impacto directo. No estamos en contra del nuevo estadio", puntualizó, aunque abogó por retrasarlo "hasta que haya garantías económicas".

Financiación fantasma

En esta misma línea se posicionó el PP, que calificó el proyecto como "el estadio fantasma", en palabras de Antonino Muñoz. "No contestan a nuestras preguntas sobre las subvenciones que esperan recibir para construirlo. Se presenta un presupuesto elaborado en 2021, que en 2026 se queda ridículo, así que es un anuncio que huele a elecciones", apuntó. El edil popular explicó que "no estamos en contra de la necesidad de esta instalación, pero no con esta fórmula y cuando la realidad es que la mayoría de infraestructuras deportivas tienen una flagrante falta de mantenimiento".

Y llegó el turno del concejal de Deportes, Javier Timón, quien empezó por pedir coherencia a Vox, después de que su portavoz, Alejandro Vila, mostrara su apoyo al proyecto cuando fue presentado, pero su compañero en el grupo municipal se posicionara en contra durante el pleno. Se mostró comprensivo con las dudas del PP, ya que "se perdieron las explicaciones al no asistir a la presentación" y acusó a IP de "omitir información y trasladar falsedades" para estar en contra del estadio "sin argumentos coherentes".

Largo plazo

El socialista recordó que el desarrollo de la nueva infraestructura se ha planificado por fases y que "tenemos que impulsar la primera desde el ayuntamiento antes de acudir a otras administraciones". Además de recordar que el Nou Morvedre no es de propiedad municipal, lo que limita la capacidad de invertir fondos públicos, Timón apuntó que el nuevo estadio es "a largo plazo y por eso se busca la complicidad de todas las formaciones, sin electoralismo".

Planificación del polideportivo internúcleos de Sagunt en el plan estratégico. / Levante-EMV

Fuentes municipales insisten en que se trata de "un proyecto de ciudad", que surgió hace años debido a que "no contamos con una instalacion que cumpla con los estándares que exige la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para jugar en Primera RFEF", donde compitió hace unas temporadas el Atlético Saguntino con su antigua denominación de Segunda B.Otra ventaja de contar con un estadio municipal de esta magnitud es que "se podrá utilizar para usos diversos y podrá dar cabida a todos los equipos locales que lleguen a esa categoría o superior".

Otras inversiones

Para cerrar el debate, Márquez puso en duda el éxito de la ejecución de proyectos por fases, con el ejemplo de la Gerencia, y señaló otras inversiones más urgentes en instalaciones deportivas, como el cubrimiento de la pista exterior del pabellón José Veral, que "está a la espera desde 2021, cuando se paralizó con la excusa de que el precio del acero se había encarecido". A este respecto, Timón replicó que el nuevo estadio "no anula el resto de inversiones ni quita fondos para el mantenimiento".

Definidas las posturas llevó el momento de la votación. La enmienda de Vox para rebajar el tono de la moción y sustituir "la suspensión inmediata" por la "paralización" ni se sometió a la consideración de los ediles, ya que primero hubo que posicionarse sobre la modificación planteada por el PSPV para cambiar el rechazo al proyecto por una postura favorable al nuevo estadio. Y ahí fue cuando el concejal de EU-Podem, Roberto Rovira, se unió al resto de la oposición en contra de la enmienda socialista, que acabó saliendo adelante por la ausencia del portavoz de Vox y el voto de calidad del alcalde, Dario Moreno.

Combate nulo

Sin embargo y después de casi media hora de debate, el resultado fue nulo, ya que antes de someter a votación la propuesta con las aportaciones socialistas, Márquez se dirigió al secretario para retirar la moción. Siguiente punto del orden del día...