Así se recogen las reivindicaciones educativas de Sagunt en las cuentas del Consell

La reserva directa para Sagunt que contempla el anteproyecto del presupuesto de la Generalitat para este 2026 por parte de la dirección general de Infraestructuras Educativas está lejos de contemplar todas las reivindicaciones municipales pues se sitúa en apenas 200.000 euros.

Su anexo de "inversiones reales" tiene tres referencias a Sagunt para un nuevo colegio de educación Infantil y Primaria (CEIP), un nuevo instituto de educación Secundaria (IES) y la reforma del centro integral público de Formación Profesional (CIPFP) Eduardo Merello, aunque la escasa asignación de fondos para este ejercicio y el cero que se repite en la estimación de las siguientes tres anualidades no permiten ser especialmente optimistas sobre la rápida respuesta a estas reivindicaciones.

Personas

La Consellera de Educación en una comparecencia. / Daniel Tortajada

Desde el grupo municipal del PP han preferido hacer una valoración más general y sin el foco en Sagunt de "los presupuestos de Juanfran Pérez Llorca", que son "para las personas, ya que el 80 % se dedica a las personas", mediante el refuerzo de "servicios públicos en materias como Sanidad, Educación, Atención Social, Vivienda y Juventud".

Apuesta ambiciosa

En plena huelga indefinida, la formación popular en la capital del Camp de Morvedre destaca estas cuentas como "las más importantes de la historia de la Comunidad Valenciana en materia de Educación, con un incremento en casi 500 millones de euros, una apuesta ambiciosa y jamás vista".