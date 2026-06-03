Desde puñetazos en la cara a un empujón contra una columna: Así son algunas agresiones denunciadas en una residencia de Sagunt

Con miedo a ir a trabajar y con varias denuncias interpuestas ya ante la Policía Nacional por agresiones físicas y sexuales. Así están empleados de una residencia privada de Sagunt, según ha denunciado públicamente CC OO al ver que los casos siguen en aumento sin que sus advertencias previas a la dirección del centro y a diversos organismos públicos hayan dado frutos.

«Un usuario llegó a estampar a una trabajadora contra una columna, lo que le provocó un traumatismo e hizo que la chica acabara cogiendo la baja.... Otra empleada recibió tres puñetazos en la espalda que le provocaron heridas a la altura del omoplato; un enfermero recibió un puñetazo en la cara hace unas dos semanas», explican a este diario desde el sindicato tras precisar que la residencia atiende a mayores pero también a personas derivadas desde el Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS) y otras con trastornos de conducta.

Precisamente, según apuntan, son once de estas últimas las responsables de las agresiones, en especial, una de ellas. "Cuando una trabajadora fue un día a despertarle, aprovechó que en las habitaciones no hay cámaras, le cogió las manos para que le sujetara los genitales e intentó tocarle el pecho. Y a otra trabajadora, la misma persona le dio una palmada fuerte en el culo y la cogió del cuello para darle un beso en la boca", cuentan desde CC OO precisando que ya el pasado 21 de febrero se produjeron "dos agresiones de especial gravedad" a dos trabajadoras que fueron denunciadas: una física, que derivó en situación de incapacidad temporal por accidente de trabajo, y otra de tipo sexual.

Esos dos episodios se registraron apenas cinco días después de una reunión con la dirección del centro donde el sindicato ya había pedido medidas "ante la reiteración de agresiones," había alertado de la posible insuficiencia de personal y de la falta de medidas preventivas adecuadas.

Residencia desde donde han partido las denuncias. / Daniel Tortajada

Cinco denuncias en la comisaría

Pero esos hechos no quedaron ahí y, como apuntan desde CCOO, ya hay cinco denuncias en comisaría que afectan a cuatro empleadas (en su mayoría formadas como técnicos de animación social y gerocultoras) y a un trabajador. Entre ellas, hay tres por agresiones físicas, otra de tipo sexual y una quinta donde se suman de esas dos casuísticas.

Desde el sindicato insisten así en exigir medidas urgentes y lamentan que no hayan surtido efecto sus advertencias previas a la dirección del centro, la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia (que ayer mismo contactó con la gerencia para pedir explicaciones tras las denuncias públicas de CC OO), la de Sanidad, el Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS) y la Inspección de Trabajo.

"Las agresiones han alcanzado un nivel absolutamente intolerable. Es una situación de riesgo grave para la seguridad y salud del personal, derivada de la reiteración de agresiones en el desempeño de sus funciones", resaltan, recordando que lo ocurrido ha provocado bajas laborales, traslados a otros centros de trabajo, secuelas psicológicas y resoluciones judiciales de protección para algunas empleadas.

De momento, desde la dirección del centro guardan silencio y no han llegado a dar su versión de los hechos pese a las preguntas de este diario.