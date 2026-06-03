Quejas en el Port de Sagunt por canastas rotas, suciedad "constante" y falta de material
El PP presenta una moción en el pleno en respuesta a las reivindicaciones del CB Puerto para tener unas "instalaciones dignas"
El estado que presenta tanto el pabellón José Veral del Port de Sagunt como su pista exterior, que está pendiente desde hace años de su cubrimiento, ha merecido la presentación de una moción en el pleno de este mes. El PP será el que traslade la necesidad de "soluciones urgentes" en esta instalación, que cuenta entre sus principales usuarios con una entidad al alza como el Club Baloncesto Puerto Sagunto.
El concejal Antonino Muñoz asegura que los responsables rojinegros han trasladado su "profundo malestar" por unas instalaciones "sin mantenimiento ni respuesta municipal ante problemas que llevan meses sin solucionarse". Esta lista de agravios incluye una canasta rota desde principios de año, otro aro inutilizado, desde antes, en la pista exterior, que, a su vez, presenta una "suciedad constante", redes sin reponer o la falta de reposición de material, porque "no hay dinero, según nos trasladan".
Abandono
El edil del PP lamenta que "los clubes deportivos llevan demasiado tiempo sintiéndose abandonados por el equipo de gobierno socialista". Concretamente, sobre el CB Puerto, insiste en que "es incomprensible que un club histórico tenga que entrenar y competir en unas instalaciones deterioradas y con material roto". Muñoz señala el origen del problema en "la falta total de planificación y gestión deportiva", ya que "no hablamos de grandes inversiones, sino de mantenimiento básico".
La "falta de apoyo" municipal para desarrollar el campus de verano, al ofrecer únicamente el ayuntamiento instalaciones exteriores, o la falta de respuesta a la solicitud de una subvención extraordinaria con motivo de la lucha por el ascenso del primer equipo hasta los últimos partidos en Badajoz son otros ejemplos de este "agravio comparativo", como lo califican desde el PP. "Otros clubes sí han recibido ese apoyo en momentos importantes", apostilla Antonino Muñoz.
Plan de mantenimiento
Además de reclamar un plan de mantenimiento para las instalaciones deportivas municipales, los populares lamentan especialmente que "el deporte base no puede seguir sobreviviendo únicamente gracias al esfuerzo de los clubes y las familias, mientras el equipo de gobierno mira hacia otro lado". Sobre el CB Puerto Sagunto insiste en que "no pide privilegios, solo instalaciones dignas, mantenimiento y una gestión responsable".
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