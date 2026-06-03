Sagunt cumple 20 años de hermanamiento con esta ciudad francesa

El hermanamiento de Sagunt con la ciudad francesa de Millau se celebró el pasado fin de semana con los actos conmemorativos del 20 aniversario de la unión entre ambas ciudades. Este evento sirvió para poner en valor dos décadas de amistad, cooperación e intercambio entre ambos municipios.

El hermanamiento entre Sagunt y Millau fue formalizado el 18 de marzo de 2006 con el objetivo de impulsar la colaboración cultural, social y económica entre ambas ciudades. Desde entonces, la relación ha permitido desarrollar numerosos proyectos e intercambios que han fortalecido los vínculos entre las dos comunidades.

Los actos

A lo largo de estos veinte años se han llevado a cabo intercambios estudiantiles, encuentros culturales y gastronómicos, visitas institucionales y reuniones de trabajo orientadas a fomentar la cooperación en ámbitos como el turismo, la educación y el desarrollo económico. Estas iniciativas han contribuido a acercar a la ciudadanía de ambos municipios y a reforzar el conocimiento mutuo de sus respectivas culturas y tradiciones.

La celebración reunió a representantes institucionales, asociaciones y ciudadanía de ambas localidades en una jornada festiva organizada por el comité de hermanamiento Millau-Sagunt. Los actos incluyeron un mercado de artesanía y productos locales, actuaciones musicales y culturales, exhibiciones de flamenco y una gran paella popular en la plaza des Consuls, que congregó a numerosos vecinos y vecinas para celebrar este aniversario tan significativo.

Representantes de Sagunt

El Ayuntamiento de Sagunt, representado por la concejala de Hermanamiento, Patricia Sánchez y el concejal de Juventud e Infancia, Roberto Rovira, reafirmó así su compromiso con este hermanamiento, convencido de que la cooperación entre ciudades constituye una herramienta fundamental para promover la convivencia, el entendimiento entre culturas y la construcción de una Europa más unida y solidaria.

Los concejales con el alcalde de Millau / Ayuntamiento de Sagunt

En este sentido, Patricia Sánchez aseguró que esta visita institucional a Millau “nos ha permitido celebrar veinte años de una relación que ha dado muchos frutos, desde intercambios estudiantiles y culturales a la cooperación entre gobiernos locales a nivel turístico y económico”. Asimismo, afirmó que Sagunt y Millau “comparten historia, valores y la voluntad común de seguir construyendo juntas durante muchos años más”.

Por otro lado, Roberto Rovira, agradeció “la extraordinaria acogida que hemos recibido por parte del Comité de Hermanamiento de Millau, de su alcalde y del conjunto de autoridades y vecinos que nos han hecho sentir como en casa desde el primer momento”. Además, declara que regresan a “Sagunt con el convencimiento de que esta visita ha servido para fortalecer una relación ejemplar y para seguir construyendo puentes de amistad entre nuestros pueblos. Nuestro agradecimiento a Millau por su hospitalidad y por seguir siendo una ciudad hermana con la que compartimos valores, historia y un proyecto común de futuro”.