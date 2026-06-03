Sagunt reacciona desde la paciencia hasta la incomprensión con las autorizaciones de la APV en el muelle norte

La paciencia con la que el gobierno municipal de Sagunt, al menos la parte mayoritaria socialista, responde a las prórrogas y a la nueva autorización en el muelle norte que está comprometido en la integración puerto-ciudad contrasta con la reacción iracunda de otras formaciones. Es el caso de Iniciativa Porteña, que exige a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) la apertura "de una vez por todas" de las instalaciones para el disfrute público.

Tras conocer a través de Levante-EMV que Porlesa ha recibido el visto bueno para seguir con su actividad en su actual emplazamiento hasta octubre de 2028, los segregacionistas muestran su "profunda preocupación", al suponer, "en la práctica, un nuevo retraso en uno de los compromisos históricos más importantes, como es la integración puerto-ciudad", en palabras de su portavoz municipal Eduardo Márquez.

Mientras, el gobierno local mantiene su posición de que esas autorizaciones, que tienen un plazo máximo de tres años durante los cuales se pueden revocar, van en la buena línea de precarizar esas ocupaciones, con la vista puesta en su futuro traslado al muelle centro para no perder la actividad productiva.

Falta de transparencia

Frente a esta lectura, desde Compromís ponen el foco en la "inadmisible falta de transparencia de la APV y el ayuntamiento al respecto del futuro de la Marina que debe abrirse a la ciudad", según su portavoz municipal, Maria Josep Picó. Para los valencianistas, la última prórroga a Porlesa implica un "retraso notable" de un acuerdo contemplado en los últimos convenios firmamos por las administraciones local y portuaria.

Reunión de hace unos meses entre Mar Chao, el alcalde y los portavoces municipales de Sagunt. / Ayuntamiento de Sagunt

Sobre este acuerdo, la APV "lo incumple sistemáticamente", insiste Picó, quien recuerda que, en una reunión con la junta municipal de portavoces, la presidenta Mar Chao "anunció que había surgido un problema de suelos contaminados" en el muelle centro. La concejala de Compromís señala que "manifestamos nuestra opinión contraria a ese margen tan extenso y también al silencio del alcalde, Darío Moreno, para comunicar esta decisión, cuando preguntamos en cada comisión informativa. Lamentablemente, hay una opacidad total el equipo de gobierno del PSOE con la ciudadanía, al respecto de las decisiones de la APV que afectan al futuro de nuestro municipio".

Tibieza

Por su parte, IP no entiende la "tibieza" del Ayuntamiento de Sagunt y del alcalde, que "debería mostrar una postura más firme y contundente, exigiendo todos los compromisos adquiridos, empezando por firmar un nuevo convenio con contenido, con calendario de ejecuciones y partidas presupuestarias". En este punto, Márquez hace referencia a las negociaciones entre ambas partes para renovar ese acuerdo, de las que el edil segregacionista señala que "el borrador inicial que se nos presentó carecía de todas estas cuestiones, algo insólito, pues sería otorgar un cheque en blanco a una institución que acumula años de retraso en infraestructuras clave para la ciudadanía".

Acerca del último convenio y la escasez de información, Compromís explica que, "en enero, solicitamos un informe jurídico sobre las consecuencias de los incumplimientos de la APV. El 4 mayo, el secretario del ayuntamiento aseguró que lo estaba acabando y esta semana preguntamos otra vez sin resultado, así que lo hemos pedido por registro de entrada", detalla Picó.

Sin planificación

En cualquier caso, Eduardo Márquez considera que "la APV volverá a incumplir los compromisos adquiridos. No es la primera vez que se pospone la liberación de la zona norte del puerto comercial". Insiste en que los planes de la entidad presidida por Mar Chao "pasan por no avanzar ni en la apertura del puerto comercial ni en la ejecución de la segunda fase del Pantalán. Las actuaciones comprometidas siguen sin disponer de una planificación clara, de plazos concretos ni de inversiones que permitan confiar en que vayan a hacerse realidad a corto o medio plazo".

Respaldo social

Los segregacionistas muestran su incomprensión frente a la APV, ya que "después de tantos años de reuniones, anuncios y promesas, continúa retrasando proyectos que cuentan con un amplio respaldo social. La integración puerto-ciudad no puede convertirse en una promesa permanente ni en un recurso propagandístico que se active cada cierto tiempo para volver a quedar guardado en un cajón". Así, la solución para IP es "la presentación inmediata de un calendario vinculante y el inicio de los trámites necesarios para comenzar a ejecutar tanto la apertura del puerto como la segunda fase del Pantalán".