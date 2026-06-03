Récord de personas centenarias en Sagunt

Sagunt ha rendido homenaje este miércoles a sus vecinos y vecinas que nacieron en 1926. La ciudad ha alcanzado este año una cifra récord de personas que han cumplido los 100 años, con más de veinte centenarios, una muestra de la longevidad de una generación que ha sido testigo de algunos de los cambios a lo largo de la historia.

Doce de ellos asistieron a la ceremonia acompañados por hijos, nietos, bisnietos y amistades. Leoncia, una de las homenajeadas, falleció recientemente, el pasado mes de mayo, aunque también estuvo presente de manera simbólica en el acto. Su reconocimiento fue recogido por su nieta, en un gesto que permitió recordar y honrar igualmente su vida.

La emoción marcó, desde el inicio, un acto en el que los protagonistas recibieron el cariño de un municipio que reconoce en ellos una parte esencial de su identidad. Algunos nacieron en Sagunt y otros llegaron a la ciudad a lo largo de sus vidas, pero todos han contribuido, desde sus distintas experiencias y trayectorias, a construir el municipio de hoy en día.

Los centenarios 2026. / Ayuntamiento de Sagunt

Durante la ceremonia, el Alcalde de Sagunt, Darío Moreno y la Concejala del área de Mayores y Servicios Sociales, Nuria Carbó hicieron entrega de una placa conmemorativa como reconocimiento personal a un siglo de vida a cada uno y destacaron la importancia de preservar el legado de quienes han dedicado toda una vida al trabajo, a la familia y a la ciudad. Pero fueron las historias personales las que acabaron conquistando el protagonismo. Relatos de infancia, de oficios, de calles, de la actividad industrial que marcó generaciones enteras y de una ciudad que creció al mismo ritmo que ellos.

Los homenajeados

De las personas centenarias homenajeadas en este año, hay tres hombres y diez mujeres: María García Muñoz, Consuelo Sanchís Climent, Josefa García Pérez, Benjamín Angulo Cardiel, Leoncia Ripollés Renart, Visitación Mormeneo Ortiz, María Ángeles Rodríguez Alcázar, Enrique Ariño de los Santos, Pilar Lluesma García, Vicenta Pardines Lluesma, Felipe Martí Cortell, Rosario Navarro Bellido y Francisca García Simón.

Una de las homenajeadas. / Ayuntamiento de Sagunt

Cabe mencionar que el número de personas que han cumplido un siglo de edad en este año ha superado la veintena. Pero por diferentes motivos, varias de estas personas centenarias no han podido asistir al reconocimiento.

Muchos recuerdan una Sagunt muy distinta, las dificultades de la posguerra y una sociedad en la vida avanzaba a un ritmo diferente. Sus vivencias son también las de una ciudad que ha experimentado profundas transformaciones urbanísticas, económicas y sociales durante el último siglo.

José Martí, el hermano de Felipe Martí, uno de los centenarios, contaba a Levante-EMV que su hermano nació en Francia, el 17 de febrero de 1926. "Al hacer la mili en España se quedó aquí, él se siente español y francés, claro. Estuvo otra vez en Francia, pero con 60 años decidió volver", añade José.

Por su parte, Felipe ha mostrado su agradecimiento "estoy muy contento" y ha aprovechado también para mandar un mensaje a los jóvenes: "hay que cuidar la salud y portarse bien con las personas".

Una cifra "récord"

Por otro lado, Darío Moreno ha destacado que este año la cifra de homenajeados ha sido de “récord” y ha asegurado: “La historia de cada una de estas personas se entrelaza profundamente con la historia de nuestra ciudad, y por eso es todo un privilegio seguir contando con su presencia, su ejemplo y su sabiduría”.

Nuria Carbó ha definido el acto “como uno de los días más bonitos dentro de la programación de la Semana Cultural dedicada a las personas mayores de nuestra ciudad”. Además, ha añadido: “De alguna manera, homenajeamos y honramos la trayectoria de estas personas que han tenido el privilegio de cumplir 100 años”.

Con este acto, que ha tenido lugar en el Centro Cultural Mario Monreal, se clausura la XXI Semana Cultural de las Personas Mayores que organiza la Concejalía de Servicios Sociales a través del área del Mayor.