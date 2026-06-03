Vecinos de Sagunt piden blindar las playas regeneradas ante las hogueras de San Juan

La proximidad de la fiesta de San Juan ha llevado a la asociación vecinal Almardà Viva a solicitar al Ayuntamiento de Sagunt que "adopte medidas extraordinarias" para evitar que esa noche se hagan hogueras en todas las playas del norte de la población que acaban de recibir un macrotrasvase de 1,3 millones de metros cúblicos de arena: las de Almardà, Corinto y Malvarrosa.

El colectivo ha hecho este llamamiento al considerar que la recuperación reciente de estas playas "puede provocar una mayor afluencia de visitantes el próximo 23 de junio" y que la celebración de hogueras "supondría una amenaza directa para los sistemas dunares restaurados y para los trabajos de regeneración realizados", dicen recordando que estas playas "cuentan con la máxima protección ambiental".

"Después de años reclamando la recuperación de nuestras playas, creemos que no podemos permitir que una sola noche ponga en riesgo el esfuerzo realizado por las administraciones, las entidades sociales y la ciudadanía para proteger este patrimonio natural. Las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa están incluidas en el PATIVEL como playas naturales de especial protección (N1), reconociendo así su singular valor ambiental y paisajístico", remarca en un comunicado.

Carlos Sabater/Almardà Viva

"Incompatible con los objetivos de conservación"

Desde Almardà Viva entienden que la realización de hogueras "resulta incompatible con los objetivos de conservación de estos espacios, especialmente en un momento en el que los cordones dunares y la vegetación litoral se encuentran en fase de consolidación tras las recientes actuaciones de regeneración".

También creen que las hogueras "pueden provocar daños irreversibles en las dunas restauradas, degradar los sedimentos aportados durante las obras, generar residuos contaminantes y causar molestias a la fauna que habita o utiliza este tramo de costa".

Prohibición en la ordenanza

Asimismo, recuerdan que la ordenanza municipal reguladora del uso y conservación de las playas de Sagunt prohíbe expresamente encender fuego y realizar hogueras en las playas del municipio, salvo autorización expresa del ayuntamiento.

A ello añaden que su petición "cuenta además con un importante respaldo ciudadano y, según una encuesta realizada recientemente por Almardà Viva, la mayoría de las personas participantes se mostraron contrarias a autorizar hogueras en las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa, manifestando su preocupación por la conservación del ecosistema litoral y dunar".

Vista de la playa de la Malvarrosa y Cases de Queralt tras la regeneración. / Carlos Sabater/Almardà Viva

Tres peticiones

Por todo ello, han solicitado al ayuntamiento tres actuaciones concretas antes de la celebración de San Juan: Garantizar el cumplimiento efectivo de la prohibición de las hogueras, reforzar la presencia de la Policía Local durante la noche del 23 al 24 de junio y desarrollar una campaña informativa que explique a residentes y visitantes las razones ambientales que justifican estas restricciones.

"Desde Almardà Viva defendemos que la mejor manera de celebrar San Juan es hacerlo de forma compatible con la protección del litoral. Las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa constituyen uno de los espacios naturales más valiosos de la costa valenciana. Su recuperación ha sido una reivindicación histórica que hemos impulsado durante años y ahora es responsabilidad de todos preservar los avances conseguidos. La protección de nuestro litoral no puede limitarse a las actuaciones de regeneración; debe traducirse también en una gestión coherente y respetuosa con los valores ambientales que justifican su conservación", aseguran.